Wrocław. Pasażerka wyszła z auta, nie zauważyła przerwy między jezdniami. Spadła z mostu

Na moście we Wrocławiu doszło do niegroźnej kolizji. Jedna z pasażerek po wyjściu z auta prawdopodobnie nie zauważyła szczeliny między jezdniami. Spadła z wysokości kilkunastu metrów. W ciężkim stanie trafiła do szpitala.

