Miastko. Zatrzymano podejrzanych o podpalenie domu i zamach na życie sędziego. Skazał jednego z nich

Policja zatrzymała w czwartek dwóch mężczyzn w związku z podpaleniem domu sędziego z Miastka i zamachem na jego życie, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Prokuratura Okręgowa w Słupsku potwierdziła TVN24, że zatrzymani to 36-latek i 40-latek.

REKLAMA

- Pierwszej z tych osób, to jest Piotrowi C., został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu w wielkim rozmiarach, natomiast drugiej, to jest Radosławowi S., zarzuty pomocnictwa do powyżej wskazanych przestępstw przypisywanych Piotrowi C. - poinformował stację prokurator.

Zobacz wideo Nowe nagranie podpalacza punktu szczepień w Zamościu. Minister Zdrowia wyznaczył nagrodę

Obaj mężczyźni pochodzą z Białego Boru. Piotr C. w ostatnim czasie został przez sędziego z Miastka nieprawomocnie skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa na tle seksualnym.

Mężczyźni nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Słupski sąd rejonowy zadecydował o miesięcznym areszcie dla podejrzanych.

Więcej najnowszych informacji z kraju przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Miastko. Strzelono do okien sędziego, a potem wzniecono pożar przy jego domu

Do zdarzenia doszło około godziny 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek w Miastku (woj. pomorskie).

Miastko. Ktoś strzelił w okno sędziego i wzniecił pożar przy jego domu. Zemsta?

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że nieustalona osoba lub osoby wtargnęły, po przecięciu siatki ogrodzeniowej, na teren posesji około 50-letniego sędziego i z broni palnej oddały strzał w stronę okna na parterze, a potem podpaliła wiatę z drewnem, po czym zbiegli - mówił stacji TVN24 Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Dodał, że chodzi o wieloletniego, bardzo doświadczonego sędziego wydziału karnego Sądu Rejonowego w Miastku.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa i spowodowania pożaru zagrażającemu życiu wielu osób. Grozi za to do 25 lat więzienia lub dożywocie.