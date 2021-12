Zmiana granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. "Wyrok na Łysiec zapadł"

Rozporządzenie ma wyłączyć z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) 1,3 ha na Świętym Krzyżu, czyli tzw. Łyścu. Informacja o tym, że projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska czeka już tylko na podpis premiera, została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji - poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Świętokrzyski Park Narodowy. Stowarzyszenie MOST: To też wyrok na wszystkie parki narodowe w Polsce

"Projekt fatalnego projektu rozporządzenia w tej sprawie, który skrytykowany został przez najważniejszych naukowców i instytucje w Polsce, został właśnie skierowany do podpisania przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego" - napisało w mediach społecznościowych Stowarzyszenie MOST. Zdaniem organizacji decyzja w sprawie ŚPN dotknie także pozostałe parki na terenie kraju. "Wyrok na Łysiec zapadł i w ciągu 14 dni od podpisania go przez premiera wejdzie w życie. To także wyrok na polski system ochrony przyrody i wszystkie parki narodowe w Polsce" - podkreśliła organizacja.

Jak podaje "GW" projekt zakłada wyłączenie z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego 1,3 ha na Świętym Krzyżu oraz przyłączenie 62,5 ha lasu. Dziennik podkreśla, że dołączona część lasu, byłaby oddalona od reszty Parku Narodowego o kilka kilometrów. - Przy takiej interpretacji Ustawy o ochronie przyrody można by na przykład na prośbę lobby narciarskiego wyłączyć z Tatrzańskiego Parku Narodowego masyw Kasprowego Wierchu i w zamian za to włączyć do tego parku np. fragment Puszczy Niepołomickiej, byle tylko był to obszar większy - przekazał "GW" dr Jan Urban z Rady Naukowej ŚPN.

Łysiec. 6-metrowy krzyż stanął przy sanktuarium na Świętym Krzyżu

Jak informowaliśmy w październiku, przy sanktuarium na Świętym Krzyżu miał stanąć kolejny krzyż, tym razem symbolizujący walkę z epidemią. Sześciometrowa konstrukcja stanęła na południowej stronie Łyśca i, jak przekazała Polska Agencja Prasowa, waży ona 1500 kg. Sandomierski biskup podczas homilii mówił: - Spójrzmy na krzyż, będzie to dla nas umocnienie wiary oraz przesłanie ratujące przed zatraceniem i prowadzące do zbawienia - cytuje agencja.

W sprawie sześciometrowego krzyża wypowiedziało się wówczas również Stowarzyszenie MOST, które podkreślało, że jest to zagrożenie dla obszaru tkanki, a Łysiec jest objęty ochroną archeologiczną. "Łysiec to nieustanny plac budowy. Oblaci co kilka miesięcy podejmują tam kolejne inicjatywy budowlane ingerujące w zabytkową tkankę tego wyjątkowego miejsca" - czytamy na Facebooku.