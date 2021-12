Zobacz wideo Co się stanie, jeśli "lex TVN" wejdzie w życie? Kwaśniewski: Będzie to krok wstecz w demokracji

Wigilia w ubiegłym roku wypadała w czwartek. - W tym roku wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego przypada w piątek. Tego dnia obowiązuje, zatem wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, nie tylko ze względu na tradycję, ale również według litery kościelnego prawa - cytuje portal wiara.pl informacje przekazane przez rzecznika Episkopatu ks. Leszka Gęsiaka SJ agencji PAP. Tym samym duchowny wyjaśnił, że w 24 grudnia nie ma obowiązku zachowania postu.

Post w Wigilię 2021. Czy w sylwestra też nie powinniśmy jeść mięsa?

Rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak przypomniał, że "wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251)". Prawo wskazuje również, że "wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia"- dodał rzecznik.

Sugerując się prawem kanonicznym i biorąc pod uwagę fakt, że sylwester podobnie jak Wigilia wypada w tym roku w piątek, 31.12 również obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Poza zachowaniem wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, w Polsce istnieje również inna tradycja - niezapowiedzianego gościa. Na wigilijnym stole przykrytym białym obrusem ustawia się dodatkowe nakrycie, które ma symbolizować gościnność oraz chęć niesienia pomocy. Czy jest to jedynie pusty element kultury? Czy Polacy zaprosiliby migranta na wspólną wieczerzę?

Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule, z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że większość pytanych - 56,6 proc. - zaprosiłaby do wigilijnego stołu migranta lub uchodźcę z granicy polsko-białoruskiej. Najliczniejszą grupą gotową do pomocy są osoby niewierzące - 70 proc - a najmniejszą stanowią wierzący i praktykujący. 45 proc. z nich zaprosiłoby do wspólnej wieczerzy migranta, a 48 proc. nie.

