Kraków. Kawiarnia Nero nie wpuściła antyszczepionkowców. Wezwano policję

Do zdarzenia doszło w środę po południu w kawiarni Nero w Galerii Krakowskiej. W lokalu obowiązuje limit miejsc. Osoby niezaszczepione nie mogą przebywać w środku i są obsługiwane jedynie na wynos. Przy kasie trzeba też mieć założoną maseczkę. Nie spodobało się to grupie antyszczepionkowców. Przed lokalem zjawiło się kilka osób. Miały na sobie kamizelki z napisem: "Małopolski Bunt". Próbowali wejść do kawiarni, ale obsługa odmówiła im wstępu. - Usłyszeliśmy, że te osoby są niezaszczepione i chcą być obsłużone na miejscu. Podkreślały, że sprzeciwiają się segregacji sanitarnej - relacjonuje pracownica kawiarni, cytowana przez dziennikarkę "Gazety Wyborczej".

Funkcjonariusze wyrozumiali dla antyszczepionkowców

Obsługa wezwała policję. Podobnie uczynili antyszczepionkowcy. - Bardzo dobrze, że obsługa nie wpuściła tych osób - powiedział "Wyborczej" Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Na pytanie reporterki: Czy dostali mandaty. Odparł, że antyszczepionkowcy rozeszli się przed przyjazdem policji. Dziennikarka nie odpuszczała, mówiąc, ze na zdjęciach, przez nią wykonanych, widać jak rozmawiają z policją. Rzecznik zmienił wówczas stanowisko, mówiąc, że antyszczepionkowcy dostali pouczenie.

Zakażenie na wysokim poziomie

Choć w czwartek liczba zakażeń koronawirusem w Polsce nieznacznie spadła, to wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak informuje ministerstwo zdrowia mamy 17 156 zakażeń. Przeraża liczba ofiar śmiertelnych. Z powodu COVID-19 w czwartek zmarło 616 osób, a dzień wcześniej było aż 775 zgonów.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w całej Polsce do grudnia to prawie 3 mln 998 tys.