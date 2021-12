Firma Łukasza Mejzy pod lupą prokuratury. Zawiadomienie złożyły władze samorządowe

Jak podaje Onet.pl firma Łukasza Mejzy, Future Wolves, otrzymała ok. 900 tys. złotych z lubuskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spółka Mejzy przeprowadziła szkolenia e-lerningowe, które współfinansowała Unia Europejska. Dotyczyły one m.in. zarządzania, budowania wizerunku oraz poruszania się w mediach społecznościowych. W kursach wzięło udział 76 pracowników z 37 małych firm.

REKLAMA

W toku postępowania ustalono, iż istnieje podejrzenie obciążenia budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionymi wydatkami. Stwierdzono różne sposoby działania jednego z podmiotów świadczącego usługi rozwojowe — FUTURE WOLVES Łukasz Mejza, prawdopodobnie ukierunkowane na wykorzystanie uzyskanych środków dotacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem

- cytuje Onet.pl fragment doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa, które trafiło do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze. Pod dokumentem podpisała się Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Media: Do rodzin mają trafiać pisma przedprocesowe od Mejzy. Ten zaprzecza

Więcej wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Długa lista zarzutów. Olbrzymie zyski

Według portalu lista potencjalnych zarzutów wobec spółki Mejzy jest dość długa, a dodatkowo zdaniem władz samorządowych część szkoleń mogła być fikcyjna.

Na szkoleniach firma Future Wolves miała zarobić w 2019 r. na czysto niemal 280 tys. zł. W roku 2020, było to już milion złotych zysku. Łukasz Mejza nie odniósł się na razie do tych informacji.

Łukasz Mejza na urlopie. Dlaczego dopiero od poniedziałku? Gosiewska tłumaczy

Medialne doniesienia ws. posła Łukasza Mejzy

W ciągu ostatniego miesiąca w mediach pojawiło się wiele doniesień dotyczących Łukasza Mejzy, m.in. na temat jego domniemanej działalności w firmie oferującej kosztowne leczenie za granicą. 24 listopada Wirtualna Polska opublikowała tekst dotyczący rzekomej działalności Łukasza Mejzy, obecnego wiceministra sportu. Jak podał portal, polityk w założonej przez siebie w lipcu 2020 roku spółce Vinci NeoClinic miał oferować chorym i ich bliskim pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi". Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów. Eksperci wskazują jednak, że nie ma dowodów na skuteczność takiego leczenia.

"Człowiek, który jest hieną, tu siedzi". Przypominamy afery Mejzy

Wiceminister odniósł się wtedy do tych zarzutów. W przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu Mejza stwierdził, że artykuł to "kolejny nierzetelny ataki na jego wizerunek i dobre imię". "Po powzięciu informacji o wątpliwościach natury medycznej i moralnej dotyczących tej terapii, natychmiast wycofałem się z działalności firmy. W związku z tym nie tylko nie odniosłem najmniejszych korzyści majątkowych, ale poniosłem koszty finansowe. Zainwestowane środki potraktowałem jako własne straty" - stwierdził.

Zawiadomienie do prokuratury ws. Łukasza Mejzy. Chodzi o wpis Gwiazdowskiego

Polityk mówi o "spirali hejtu"

8 grudnia br. Łukasz Mejza po raz kolejny zabrał głos ws. doniesień dot. jego firmy. - Mamy do czynienia z największym atakiem politycznym po 1989 roku. Atakiem na Zjednoczoną Prawicę i większość sejmową. Atakiem, którym przekroczono wszystkie możliwe granice, aby obalić rząd - stwierdził.

Wymierzono we mnie ostrze fake newsów, pomówień. (...) Kiedyś niektórzy politycy mówili o dorżnięciu watahy, teraz po prostu chcą dorżnąć Mejzę. Za moją działalność polityczną, za moje wybory. (...) Ta spirala hejtu ma na celu psychiczne zniszczenie mnie, abym zrezygnował z bycia posłem na Sejm. Jeśli oddam mandat, to opozycja uzyska większość i wywoła kryzys parlamentarny - stwierdził. Obok Mejzy na konferencji wystąpił - jak to określił polityk - jego przyjaciel Tomasz Guzowski, który sam cierpi na schorzenie genetyczne i miał korzystać z terapii w Meksyku. Guzowski w rzeczywistości jest wspólnikiem Mejzy.

Inne głośne sprawy dotyczące posła Łukasza Mejzy dotyczą m.in. domniemanego lobbingu ws. wyboru prezesa PZKol

polityk mógł, zdaniem posłów Lewicy, fałszować podpisy pod listami poparcia

Nowe doniesienia o Mejzie. Tym razem kwestia lobbingu. "Skandal"