Uchodźca na wigilii? Niewierzący bardziej otwarci niż wierzący [SONDAŻ]

Od XIX wieku w Polsce panuje zwyczaj stawiania na stole dodatkowego nakrycia, które ma symbolizować gościnność oraz chęć niesienia pomocy. Czy jest to pusta tradycja, czy Polacy rzeczywiście chętnie przyjęliby zbłąkanego wędrowca?

Sondaż. Do Wigilii z migrantami byłoby gotowych zasiać 70 proc. niewierzących

Według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że większość pytanych - 56,6 proc. - zaprosiłaby do wigilijnego stołu migranta czy uchodźcę z granicy polsko-białoruskiej. Nie ugościłoby ich 35 proc. respondentów, 8,4 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem".

Najmniej gotowych do przyjęcia uchodźcy jest w grupie wierzących i praktykujących - 45 proc. z nich zaprosiłoby do stołu migranta, a 48 proc. nie. Z kolei wierzący niepraktykujący w większości przyjęliby migrantów pod swój dach. Taką gotowość wyraziło 52 proc. osób z tej grupy, nie zrobiłoby tego z kolei 31 proc. z nich. Najchętniej z uchodźcami do wigilijnej kolacji usiedliby niewierzący i niepraktykujący - 70 proc. Przeciwnego zdania było 28 proc.ankietowanych z tej grupy.

Papież Franciszek przyjął 10 uchodźców

Papież Franciszek w dniu swoich 85. urodzin (17 grudnia) przyjął 10 migrantów, którzy przybyli z Cypru. Biuro Szef Biura Prasowego Watykanu poinformował o tym w krótkim komunikacie. To pierwsza grupa spośród 50 migrantów, którzy przybędą do Włoch z obozów na Cyprze, gdzie papież składał wizytę na początku grudnia. Watykan, władze Cypru i Włoch z inicjatywy papieża podpisały w tej sprawie porozumienie. W komunikacie czytamy, że pierwsza grupa uchodźców będzie wspierana bezpośrednio przez papieża. Integracją przybyszów zajmie się Wspólnota św. Idziego. Papież przyjął ich w Pałacu Apostolskim. Pochodzą z Konga, Kamerunu, Somalii i Syrii. Podziękowali papieżowi za pomoc, życząc mu zdrowia i długich lat życia.

Po wizycie na Cyprze i w Grecji Franciszek zaapelował do krajów europejskich o umożliwienie lokalnym Kościołom, zgromadzeniom zakonnym i organizacjom katolickim przyjęcie u siebie osób pilnie potrzebujących pomocy wspólnoty międzynarodowej.

W odpowiedzi na apel papieża Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zapewniła, że Kościół katolicki w Polsce jest gotowy - zgodnie z istniejącymi możliwościami prawnymi i w zgodzie z obowiązującymi państwowymi przepisami migracyjnymi - pomagać wszystkim, którzy chcą przybyć do naszego kraju i osiedlić się w nim.

Jak napisano w oświadczeniu, polski Kościół jest gotowy pomagać zarówno jeśli chodzi o przyjęcie migrantów i zapewnienie im niezbędnego wsparcia socjalnego, jak i też o długofalową pomoc w ich integracji w społeczeństwie, na przykład poprzez naukę języka polskiego i przygotowanie do podjęcia pracy.