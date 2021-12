Niedzielski zapowiada przyspieszenie epidemii w styczniu. "Płynne przejście z czwartej do piątej fali"

Szef MZ był pytany o aktualną sytuację epidemiczną w RMF FM. - Jeśli chodzi o liczbę infekcji, to mamy opadającą falę. Przez długi czas apogeum się utrzymywało, teraz widzimy wyraźne symptomy spadku - powiedział minister.

REKLAMA

Wskazał, że do przyspieszenia tego spadku przyczyni się to, że przez trzy tygodnie nie będzie stacjonarnej nauki w szkołach, w wyniku zdalnych lekcji poprzedzających i kończących bożonarodzeniową przerwę świąteczną.

Więcej najnowszych informacji o pandemii koronawirusa przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

- Wydaje się też, że mamy za sobą szczyt hospitalizacji - stwierdził Niedzielski. Ministerstwo Zdrowia informowało w środę, że w szpitalach przebywa 23 248 pacjentów z COVID-19. W apogeum tej fali - jak zauważył minister - było ok. 24,5 tys. - To jeszcze nie jest duża różnica - przyznał.

Zobacz wideo Czy nowe obostrzenia pomogą w walce z pandemią? Pytamy eksperta

Niedzielski: 70 proc. zmarłych na COVID-19 to osoby niezaszczepione

Odnosząc się do środowych danych o śmierci 775 osób z COVID-19, Niedzielski stwierdził, że bilans jest zatrważający. - Prowadzimy analizę, z czego to wynika, ale zawsze w środę mamy pewnego rodzaju efekt skumulowanej sprawozdawczości za weekendy. Biurokracja szpitalna działa z pewnym opóźnieniem - wskazał. Minister podał, że ponad 70 proc. osób, które zaraportowano jako zmarłe z powodu COVID-19, to osoby niezaszczepione.

Niedzielski mówił, że analizując to, co będzie się działo w perspektywie kilku tygodni, za najbardziej prawdopodobny scenariusz przyjąć można płynne przejście z czwartej fali, wywoływanej przede wszystkim przez wariant delta, do fali piątej, związaną ściśle z omikronem.

Koronawirus. Prawie 10 tys. mandatów w ciągu dwóch dni za brak maseczek

Pod koniec stycznia rozpocznie się piąta fala

- Zanim wirus, który pojawia się w populacji, ją zdominuje, mija dwa do czterech miesięcy. Omikron charakteryzuje się tym, że jest bardzo zakaźny, więc przyjmujemy jako najbardziej prawdopodobny wariant, że to raczej dwa miesiące, niż cztery, co oznacza, że prawdopodobnie na koniec stycznia będziemy widzieli przyspieszenie i rozpoczęcie piątej fali, w tym sensie, że zacznie się dominująca pozycja omikrona, to ona będzie definiowała piątą falę - powiedział minister.

Jarmarki świąteczne. Niemcy odpuszczają, Polacy celebrują. Ceny zwalają z nóg

Zwrócił uwagę, że omikron spowodował wprowadzenie zmian w działaniach obostrzeniowych. - Od 15 grudnia mamy poważny pakiet restrykcji. Trzy tygodnie poza nauką stacjonarną, a zwracam uwagę, że podczas czwartej fali dominującą liczbą ognisk były ogniska szkolne - zaznaczył. - Mieliśmy taką politykę, że chcemy tę naukę utrzymać jak najdłużej, bo widzimy po tym roku przerwy w zasadzie w nauce stacjonarnej, jakie są negatywne konsekwencje - dodał.

Pytany, czy przegrał walkę z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, o to czy będą obowiązkowe szczepienia nauczycieli, Niedzielski stwierdził, że "rzeczywiście, minister Czarnek ma wątpliwości". - Rozmawialiśmy na ten temat. Na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że dzisiaj podpisałem rozporządzenie, które wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków z siłą obowiązywania od 1 marca - poinformował.

Więcej informacji o koronawirusie przeczytasz na gov.pl

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl / PAP