Pogoda na dziś - czwartek 23 grudnia. Częściowe zachmurzenie i opady marznące

Pierwszy dzień kalendarzowej zimy przyniósł mieszkańcom Polski prawdziwe ochłodzenie. Termometry w niemalże całym kraju pokazały ujemne wartości, a synoptycy dali nadzieję na białe święta. W czwartek 23 grudnia temperatura w Polsce nieco wzrośnie, jednak wciąż utrzyma się poniżej zera. Najchłodniej będzie we wschodniej części kraju. Jak ostrzega jednak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opady marznące w ten dzień wystąpić mogą w zachodniej i południowej części kraju.

Pogoda na czwartek 23 grudnia. Zmienne zachmurzenie i temperatury poniżej zera

W czwartek najcieplej będzie w województwie dolnośląskim - od 1 do 2 stopni. Podobnie będzie także w północnej i zachodniej części Polski, tam termometry pokażą ok 0 stopni. Najzimniej na wschodzie, a zwłaszcza w województwach podlaskim i lubelski, gdzie temperatura wyniesie ok. -5 stopni. W centralnej części kraju od -1 do 0 stopni. Na południu z kolei ok. -1 i -2 stopnie.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Poprószy śnieg, a temperatura spadnie

IMGW. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi i silnym wiatrem

Na czwartek 23 grudnia IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi dla północno i południowo-zachodniej, zachodniej, a także południowej części Polski. Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i części łódzkiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, dotyczy z kolei województwa dolnośląskiego i powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego.