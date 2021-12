W rejonie Doliny Białego w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na miejscu dawnego pensjonatu Malva, powstaje apartamentowiec. Zgodnie z planem miejscowym dopuszczono w tym miejscu odbudowę, ewentualnie powiększenie budynku o 10 proc. Inwestor zaplanował jednak budowlę trzykrotnie większą, czemu sprzeciwiło się starostwo powiatowe i władze Zakopanego.

Urzędnicy przez dwa lata usiłowali zablokować powstanie inwestycji. Ostatecznie zgodę wydał jednak były już wojewoda małopolski Piotr Ćwik (obecnie wiceszef w Kancelarii Prezydenta RP). Sprawę tę wielokrotnie nagłaśniał lokalny "Tygodnik Podhalański". Zakończenie prac nad apartamentowcem zostało zaplanowane na jesień 2022 roku.

Apartamentowiec w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego

W październiku portal money.pl skontaktował się z kierowniczką Biura Planowania Przestrzennego Martą Gratkowską z Urzędu Miasta Zakopane, która zapewniała, że w "miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się zapis o dopuszczeniu odbudowy istniejącego tam wcześniej obiektu", a plan "nie dopuszcza realizacji całkiem nowej zabudowy".

Prezeska zarządu spółki budującej apartamentowiec przekazywała natomiast, że "inwestycja realizowana jest na podstawie obowiązujących przepisów - w tym na podstawie obowiązującego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego przez radę miasta Zakopane".

Pozwolenia na budowę apartamentowca dwukrotnie odmawiało starostwo tatrzańskie. Decyzja została jednak ostatecznie wydana przez ówczesnego wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika w 2020 roku, czyli przez organ drugiej instancji. Biuro wojewody wyjaśniało wówczas, że w planie zagospodarowania dla tej części miasta nie znalazł się zapis jednoznacznie zakazujący budowy nowych budynków, co zdaniem wojewody oznacza, że można je stawiać - informował krakow.tvp.pl.

Urzędnicy z Zakopanego uważają jednak, że plan dopuszcza jedynie odbudowę dla działki i przebudowę istniejących już budynków. Powstający apartamentowiec jest natomiast trzy razy większy od pensjonatu Malva, który stał w tym miejscu.

Inwestor żąda przeprosin i odszkodowania od "Tygodnika Podhalańskiego"

Kiedy budowa ruszyła, była wielokrotnie opisywana w lokalnych mediach i nie tylko. Sprawę nagłaśniał m.in. "Tygodnik Podhalański". Teraz gazeta dostała przedsądowe pismo od adwokata, który reprezentuje inwestora. Zażądano w nim przeprosin za "nieprawdziwe twierdzenia co do niezgodności z prawem inwestycji" oraz "użycie pejoratywnych określeń godzących w dobre imię spółki". Inwestor domaga się też zadośćuczynienia w kwocie 100 tysięcy złotych za naruszenie dóbr osobistych. Pieniądze mają trafić do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Wezwanie zostało skierowane do dziennikarza, który na łamach "Tygodnika Podhalańskiego" cyklicznie publikował niezgodne z prawdą i oczerniające spółkę artykuły. Artykuły te zawierały nieprawdziwe twierdzenia co do niezgodności z prawem inwestycji prowadzonej przez spółkę przy ul. Droga do Białego w Zakopanem oraz użyto w tychże artykułach pejoratywnych określeń godzących w dobre imię spółki. Musiało to się spotkać z jej adekwatną reakcją. Spółka pozostaje otwarta na rzeczową i konstruktywną krytykę, ale nie pozwoli na naruszanie jej renomy - przekazała "Gazecie Krakowskiej" spółka.

Redaktor naczelny "Tygodnika Podhalańskiego" Paweł Pelka zapewnił, że nie ma zamiaru się ugiąć. - Odbieramy to jako próbę wymuszenia, byśmy już więcej nie informowali o tej bardzo kontrowersyjnej inwestycji, która budzi krytyczne opinie mieszkańców Zakopanego - komentował.

Z inwestycją nadal próbuje walczyć zakopiański urząd miasta, który chce unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie jest jednak stroną w postępowaniu przed administracją budowlaną. Wojewoda małopolski odmówił wznowienia postępowania, a Główny Inspektorat Budowlany nie zgodził się na unieważnienie decyzji budowlanej. Sprawa trafiła do Sądu Administracyjnego - miasto złożyło bowiem skargę na decyzję wojewody o nieuznaniu miasta za stronę. Na razie nie zapadła żadna dalsza decyzja.