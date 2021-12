"Sylwester Marzeń" TVP w Zakopanem. Wejściówki dla niezaszczepionych już się rozeszły. 9 tysięcy

31 grudnia po raz piąty w Zakopanem odbędzie się "Sylwester Marzeń" TVP. Przed sceną na Górnej Równi Krupowej przewidziano miejsca dla 30 tys. widzów. Dystrybucja darmowych wejściówek rozpoczęła się w poniedziałek 20 grudnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło

Jak już informowaliśmy, w wydarzeniu na żywo będą mogły uczestniczyć osoby niezaszczepione, dla których przeznaczono 30 proc. puli biletów. Pozostałe 70 proc. trafi do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które na teren imprezy wejdą po okazaniu certyfikatu.

Do sieci trafiło niesamowite zdjęcie zasypanych śniegiem gór. "Zimowa bajka"

Tymczasem wejściówki dla niezaszczepionych, których było w sumie 9 tys., zdążyły się już rozejść. Taka informacja pojawia się po próbie rezerwacji na stronie bilety.tvp.pl. Bilety dla osób z certyfikatem szczepienia nadal są dostępne.

Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

12 potraw wigilijnych, które powinny znaleźć się na stole [LISTA]

"Sylwester Marzeń" TVP w rytmie disco-polo. Kto wystąpi w Zakopanem?

Wykonawcy, którzy zaprezentują się na scenie "Sylwestra Marzeń", to: Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sławomir, Thomas Anders z zespołu Mordern Talking, Boys, Daria, Piękni i Młodzi, Rafał Brzozowski, Karolina Stanisławczyk, Weekend, The Music From ABBA - Arrival From Sweden, Mig, Kuba Szmajkowski, Francesco Monte, Milano, Odessa Band, Defis, Classic, Baciary, Playboys oraz Senhit.

27 grudnia wolne od pracy? Tego dnia obchodzimy nowe święto

Gospodarzami wieczoru będą: Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Tomasz Kammel, Rafał Brzozowski i Norbi.

Transmisję z imprezy będzie można obejrzeć w telewizyjnej Dwójce.