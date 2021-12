Aleksander Kwaśniewski o lex TVN: To jest bieg ku przepaści

W miniony piątek Sejm odrzucił wrześniową uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nazywana "lex TVN", zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy między innymi stacji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. Prezydent Andrzej Duda może "lex TVN" podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Kwaśniewski: To będzie kolosalny regres jeśli chodzi o demokrację

- Jeżeli "lex TVN" wejdzie w życie, to będzie katastrofa dla polskiej demokracji i dla nas - obywateli. Możemy stracić ważny kanał telewizyjny - wolny, niezależny od władzy, lubiany przez miliony ludzi. To będzie krok wstecz i kolosalny regres jeśli chodzi o demokrację - mówił Aleksander Kwaśniewski w Porannej Rozmowie Gazeta.pl.

Były prezydent w rozmowie z Jackiem Gądkiem podkreślił międzynarodowe konsekwencje podpisania tej ustawy. - Ze Stanami Zjednoczonymi należy się spodziewać poważnych napięć. To jest największa amerykańska inwestycja w Polsce, a dodatkowo związana z wolnością słowa - tą wartością, która dla Amerykanów, niezależnie czy są Republikanami, Demokratami czy są ambiwalentni politycznie, niezwykle ważną - zauważył Kwaśniewski. Zaapelował o prezydenckie weto. - Mam nadzieję, że prezydentowi (Andrzejowi Dudzie - red.) wystarczy charakteru, wystarczy odwagi, aby tę ustawę zawetować. To jest nie jeden krok wstecz jeśli chodzi o polską demokrację. To jest prawie biegu ku przepaści - zauważył były prezydent.

Kwaśniewski o zjednoczeniu opozycji: Momentem przełomowym będą wyniki węgierskich wybory

Tematem rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim było również ewentualne zjednoczenie polskiej opozycji na wzór węgierski. - Polska opozycja nie jest bardziej podzielona od węgierskiej. Na Węgrzech dokonał się swoisty cud, że partie od lewicy od prawicę, Jobbik się dogadały - podkreślił były prezydent w rozmowie z Jackiem Gądkiem. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego dla polskiej opozycji "momentem przełomowym będą wyniki węgierskich wybory". - Gdyby się okazało, że ta jedna lista zadziałała i po wielu latach następuje zmiana rządów na Węgrzech. Orban przestaje rządzić. To byłby kolosalne impuls dla wszystkich, aby robić jedną listę. Szukać jednego kandydata na premiera - podkreślił.

To, zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego, nie wystarczy, aby odsunąć PiS od władzy. Były prezydent podkreślił wagę dobrego "konceptu programowego", który powinien się skupiać wokół trzech punktów. - Odsunąć PiS od władzy, ale dobrym programem, naprawić to co PiS zepsuł, odbudować zaufanie wobec Polski na świecie - wyliczył w Porannej Rozmowie Gazeta.pl.

Lex TVN. Polacy chcą weta

Z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że ponad 50 procent Polaków uważa, że prezydent Andrzej Duda powinien zawetować "lex TVN". Jak pisaliśmy już w artykule w sprawie sondażu, 56,6 procent respondentów ma negatywny stosunek do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Z kolei na pytanie: "Czy uważasz, że przegłosowana ustawa zagraża czy też nie zagraża wolności mediów w Polsce?" łącznie 53,7 badanych wyraziło swój niepokój w związku ze zmianami wskutek "lex TVN".