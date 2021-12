Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Poprószy śnieg, na termometrach nawet -12 stopni

Zgodnie z dotychczasowymi prognozami synoptyków święta w niektórych częściach kraju zapowiadają się chłodno, temperatura będzie jednak nieco wyższa niż w ciągu poprzednich dni, co oznacza, że Boże Narodzenie będzie czasem chwilowego ocieplenia w kraju.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia 2021. Czy w Wigilię będzie padał śnieg?

Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, noc z czwartku na piątek zapowiada się najchłodniej. Temperatura spadnie nawet do -10 stopni Celsjusza w kotlinach górskich. W piątek (wigilia Bożego Narodzenia) w ciągu dnia mróz będzie już lekki. Na termometrach zobaczymy od -3 do 0 stopni. Nad morzem i na południu kraju nawet jeden stopień powyżej zera.

W większości regionów przeważać będzie zachmurzenie, a miejscami popada słaby śnieg. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany.

Na drogach może zrobić się niebezpieczne z powodu opadów marznących. Synoptycy IMGW przewidują wydanie alertów pogodowych pierwszego stopnia dla wszystkich województw oprócz lubuskiego.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia 2021. Pierwszy i drugi dzień świąt

Noc z piątku na sobotę również zapowiada się chłodno. Najzimniej na północy - do ok. -7 stopni Celsjusza, w dzień w tych samych regionach do -4 stopni. W ciągu dnia najcieplej będzie na południu - nawet jeden stopień na plusie. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia utrzyma się duże zachmurzenie, ale na północy kraju możemy liczyć na przejaśnienia. Na południu i wschodzie spadnie trochę śniegu. Wiatr słaby, a nad morzem umiarkowany.

W sobotę zagrożenie na drogach stworzy oblodzenie. Ostrzeżenia meteorologiczne mogą zostać wydane dla województw:

W nocy z soboty na niedzielę mróz od -10 stopni Celsjusza do -4 stopni, na Podhalu do nawet -12. W ciągu dnia maksymalnie od -4 do zera (na Podhalu -7 st. C). W ciągu dnia w większości regionów słonecznie. Powieje słaby wiatr.