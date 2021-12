Płock. Rozbój i napad na konwojenta. Skradziono dwa miliony złotych

- Potwierdzam, że doszło do rozboju na pracowniku firmy, która zajmuje się transportowaniem pieni璠zy. Trwają czynności - informowała we wtorek podkom. Marta Lewandowska, oficerka prasowa Komendy Miejskiej Policji, cytowana przez Portal Płock.

Płock. Policja prowadzi śledztwo ws. napadu na konwojenta

W poniedziałek 20 grudnia około godziny 19:00 doszło na obrzeżach P這cka (ul. Kutnowska) do napadu na konwojenta, który pracuje w firmie zajmującej się konwojowaniem pieniędzy. Policja wszczęła śledztwo i prowadzi czynności, które mają doprowadzić do ujęcia sprawcy bądź sprawców napadu, jednak na razie nie chce podawać szczegółowych informacji, by nie zaszkodzić prowadzonemu śledztwu.

- Ze względu na dobro śledztwa na tę chwilę nie ujawniamy informacji. Trwają intensywne czynności, które zmierzają do ustalenia sprawcy tego przestępstwa - mówi Małgorzata Orkwiszewska, Prokurator Rejonowy, cytowana przez Portal Płock.

Napad na konwojenta w Płocku. Skradziono ponad dwa miliony złotych

Jak podaje TVN Warszawa, skradziono ponad dwa miliony złotych. Poszukiwanych w związku z napadem jest dwóch sprawców. - To informacje, które zostały zebrane od konwojenta, który został napadnięty. Ale także są zdjęcia z monitoringu, z okolicznej stacji benzynowej - przekazał reporter TVN24 Piotr Borowski. - Pytanie też, dlaczego ten konwojent był sam, bo na ogół w takich przypadkach, jeśli są przewożone znaczne sumy, to jest więcej osób do ich ochrony - dodał.

