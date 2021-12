Prognoza pogody. W święta i Nowy Rok czeka nas srogi mróz. Nawet -23 stopnie

"Według obliczeń modelu WRF-GFS, po chłodnym tygodniu, w Wigilię i święta obserwować będziemy ocieplenie i dodatnią temperaturę (głównie na południu kraju). Po weekendzie świątecznym prognozowane jest kolejne ochłodzenie" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W niektórych regionach temperatura przed Nowym Rokiem może spaść nawet do -23 stopni.

Prognoza długoterminowa. Tydzień 22-28 grudnia. Mróz nawet -20 stopni

Zgodnie z prognozami synoptyków 22 grudnia najzimniej będzie w północno-wschodniej Polsce, termometry wskażą tam -15 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, tam temperatura osiągnie maksymalnie zero stopni. Podobnie będzie w czwartek, za to 24 grudnia czeka nas ocieplenie, termometry miejscami wskażą nawet 7 stopni. Najchłodniej będzie w górach oraz na Warmii i Mazurach, tam -10 stopni. Pierwszy dzień świąt będzie odrobinę chłodniejszy, termometry wskażą maksymalnie od -5 stopni na Podlasiu do 8 na Dolnym Śląsku. Najzimniej będzie w okolicach Suwałk - temperatura może spaść tam do -12 stopni. W niedzielę będzie nieco cieplej. Na południu Polski wartości na termometrach osiągną do 10 stopni, jednak w województwie podlaskim temperatura może wynieść -10.

W poniedziałek 27 grudnia na południu Polski czeka nas ocieplenie, temperatura osiągnie 10 stopni na południu, a na północy -2 stopnie. Choć na południowym wschodzie we wtorek temperatura maksymalna wyniesie 11 stopni, to w województwie kujawsko-pomorskim i mazowieckim może być o 30 stopni chłodniej - termometry wskażą tam -20 stopni.

Prognoza długoterminowa. Tydzień 29 grudnia - 4 stycznia

Jednak prawdziwie siarczysty mróz pojawi się dopiero 29 grudnia. Najcieplej tego dnia będzie na zachodzie, tam termometry wskażą od -3 do nawet -18 stopni. Z kolei najniższa temperatura ma być w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim - tam nawet -22 stopnie. W czwartek najzimniej będzie w województwie lubuskim, -23 stopnie, a -22 stopnie zobaczymy na termometrach na północy Polski. W sylwestra będzie już obronę cieplej, jednak w dalszym ciągu czeka nas minusowa temperatura. Tego dnia w Polsce odnotujemy maksymalnie -1 stopień nad morzem do - 21 stopni na południowym zachodzie kraju oraz w województwie warmińsko-mazurskim.

W Nowy Rok będzie od zera na północy do - 18 stopni na południu. W niedzielę (2 stycznia) w północnej części kraju termometry wskażą od -7 do 3 stopni na plusie. W pozostałych regionach od -3 do -17 stopni. W poniedziałek będzie od 1 do -16 stopni. Na szczęście we wtorek pogoda się nieco ustabilizuje i wyniesie od -1 stopnia do -12.

