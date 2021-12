Zobacz wideo Pytamy posła Cymańskiego o użycie Pegasusa wobec Giertycha i Wrzosek

Kurierowi InPostu udało się odnaleźć właścicielkę portfela dzięki monitoringowi. Jeszcze w tym samym dniu oddał go kobiecie - pani Joannie Wojdyło z Gdańska - która za pośrednictwem Facebooka dała wyraz swojej wdzięczności dla pana Verdana.

Pan Vardan pochodzi z Armenii. Jest kurierem w Polsce od 11 lat

"Kurierzy przed Świętami nie mają łatwo... A jednak kurier InPost - Paczkomaty zadał sobie trud odnalezienia "pani, co z multiskrytki odebrała paczki, i z gibającą się piramidką prędziutko pobiegła dalej". Po drodze gubiąc portfel, ma się rozumieć. I już już chciał go podnieść jeden z pijaczków spod sklepu, ale pan Vardan był szybszy. Podniósł, zadzwonił do biura i po godzinie oglądania monitoringu odnaleźli mnie, pytając, czy czegoś nie straciłam... Vardan to oryginalne imię, bo pan pochodzi z Armenii, jest kurierem w Polsce już od 11 lat i okazuje się, że portfeli w tym kraju uratował już wiele razy. I wiecie, mam problem - mam numer tego kuriera i chciałam zgłosić do centrali, że mają takiego bohatera, ale proces komunikacji z InPostem jest tak zautomatyzowany, że nijak nie wiem jak (na szybko) go obejść. Pomyślałam więc, że napiszę w socialach, to może Wy zareagujecie, oni zareagują i jakiś medal dadzą, oby ZŁOTY ; ) This one's for you Vardan!" - czytamy we wpisie, udostępnionym 17 grudnia.

Nagroda dla kuriera InPostu: każdy "lajk" na LinkedIn to złotówka na jego koncie

Zarząd firmy kurierskiej In Post nie przeszedł obok wydarzeń obojętnie i postanowił hojnie nagrodzić swojego pracownika. W aktualizacji udostępnionego na Facebooku wpisu gdańszczanka poinformowała o pomyśle prezesa spółki InPost Rafała Brzoski. Zaproponował on, że w ramach nagrody pan Vardan otrzyma premię w wysokości 1 zł za każdego "lajka" pod wpisem pani Joanny na LinkedInie.

"Świetny pomysł - mimo że już decyzja o premii została przyznana - przyjmuję zakład:) Liczba lików x 1 PLN dla naszego WSPANIAŁEGO KURIERA InPost - PROSZĘ O MOBILIZACJĘ! Zamykamy zakład dziś o 24.00 by jeszcze przed Świętami bonus trafił do Vardana" - napisał Rafał Brzoska.

"EDIT: Wiadomość z ostatniej chwili! CEO InPost Rafał Brzoska zaproponował, by pan Vardan otrzymał premię 1 PLN za każdy "lajk" pod tym postem na LinkedIn. Zapraszam do polubienia. Jest już prawie 8 000 reakcji" - czytamy w aktualizacji pani Joanny.

Post udostępniony na LinkedIn możesz zobaczyć TUTAJ. Niestety akcja dobiegła już końca. Trwała do końca poniedziałku (20 grudnia).

