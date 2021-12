Stanisław Żaryn odniósł się na Twitterze do informacji opublikowanych w poniedziałek przez Associated Press, że adwokat Roman Giertych oraz prokuratorka Ewa Wrzosek byli inwigilowani programem Pegasus. "Sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieprawdziwe" - twierdzi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. I zapowiada, że nie odniesie się do pytań, "czy konkretne metody i formy pracy operacyjnej są stosowane w Polsce".

