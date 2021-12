Za jeden test na COVID-19 NFZ będzie płacił laboratoriom od nowego roku nie 280 zł, ale 113 zł - ustalił "Dziennik Gazeta Prawna". Oznacza to, że laboratoria będą w tej samej cenie musiały wykonywać dwa razy więcej testów.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji o pandemii koronawirusa przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

"Koszt samych odczynników w moim lab to 155 zł za jedno badanie. Rozumiem, że przyjdą je robić dobre elfy za darmo, bo kosztów pracy, utylizacji materiału zakaźnego i sprzętu zużywalnego nie uwzględniono. Czyli stłuczemy termometr, żeby nie było temperatury?" - pyta na Twitterze Matylda Kłudkowska, wiceprezeska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Laboratoria ostrzegają, że uczestniczenie w publicznym systemie testowania może stać się dla nich po prostu nieopłacalne.

Zobacz wideo Na jakim etapie IV fali zachorowań jesteśmy? Ekspert wyjaśnia

Poprosiliśmy o komentarz Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie.

Poinformowano nas, że dotychczas finansowanie testów na COVID-19 odbywało się "na podstawie decyzji Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r. w której Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia zawarcie z podmiotami leczniczymi, które wyrażą zgodę na ich zawarcie, umów o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2".

"W związku z tym, iż podjęto decyzję o zmianie mechanizmu finansowania i poziomu kwalifikacji laboratoriów, Minister Zdrowia w dniu 1 grudnia 2021 r. polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia rozwiązanie umów, zawartych na podstawie ww. decyzji, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 r." - czytamy w odpowiedzi MZ.

"Jednocześnie tego samego dnia wydał decyzję, w której polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia wpisanie z dniem 1 stycznia 2022 r. do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, również medycznych laboratoriów diagnostycznych lub podmiotów je prowadzących, wykonujących testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, z którymi Fundusz zawarł umowę zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r. (znak: 2022824-AM), obowiązującą w dniu 30 grudnia 2021 r. albo które złożyły wniosek o wpisanie ich do wykazu oraz spełniają warunki określone w załączniku do niniejszego polecenia.

Powyższe oznacza, iż z dniem 1 stycznia 2022 r., laboratoria zostaną umieszczone na wykazie i nadal będą wykonywały, finansowane przez NFZ, testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Nowa cena za test została podana w oparciu o wycenę dokonaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji".

Niemcy. Od 28 grudnia możliwe ograniczenia dla zaszczepionych i ozdrowieńców

"DGP". Spadek cen testów na rynku i wysokie marże laboratoriów

"DGP" przypomina, że na początku pandemii wycena za test sięgała 400 zł. W kwietniu zeszłego roku cena została zmieniona i wykonanie go metodą RT-PCR bez kosztów odczynników zostało ustalone na 140 zł, zaś z ich uwzględnieniem na 280 zł.

Z ustaleń gazety wynika, że przyczyną obniżek NFZ jest nie tylko spadek ceny testów na rynku, ale i wysokie marże laboratoriów.

Laboratoria wskazują na pole do negocjacji, ale podkreślają, że korekta ceny powinna być mniejsza i wynosić kilkanaście procent.