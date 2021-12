Emilowi Cz. postawiono zarzut dezercji. Prokuratura planuje wystosować za nim list gończy

- To kolejny krok zmierzający do wszczęcia za podejrzanym poszukiwań listem gończym, w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo dezercji - powiedziała cytowana w RMF FM prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak poinformowała, "działania prokuratury będą zmierzać do wdrożenia za podejrzanym poszukiwań listem gończym".

Polski żołnierz uciekł na Białoruś. Grozi mu 10 lat więzienia za dezercję

W zeszłym tygodniu polski żołnierz Emil Cz. uciekł na Białoruś, gdzie poprosił o azyl. Mówił, że sprzeciwia się działaniom Polski w związku z kryzysem migracyjnym i nieludzkim traktowaniem uchodźców. Za dezercję grozi do 10 lat więzienia.

Po przekroczeniu granicy szef MON Mariusz Błaszczak informował, że Cz. miał kłopoty z prawem. Z ustaleń mediów wynika, że żołnierz miał bić swoją matkę.

Ucieczka polskiego żołnierza na Białoruś. Nowe fakty ws. Emila Cz.

Podczas procesu okazało się, że nad matką Emil Cz. znęcał się od 2020 roku. Gazeta podaje, że mężczyzna bił ją, zmuszał do kupowania sobie papierosów i alkoholu, a także zabraniał wchodzić do jedynego pokoju w mieszkaniu. - W dniu 7 maja 2021 roku uderzył pokrzywdzoną wielokrotnie otwartą dłonią w twarz i tył głowy, a następnie oburącz zaciskał dłonie na jej szyi, uderzył ją także zaciśniętą pięścią i głową w twarz, jak również groził jej pozbawieniem życia - powiedział w rozmowie z "Faktem" Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach we wrześniu skazał Emila Cz. na 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakazał zbliżania się do matki na odległość mniejszą niż 50 metrów. Gazeta ustaliła, że przez rok nie wolno mu się było z nią również kontaktować. Żołnierz odwołał się od wyroku. Następna rozprawa zaplanowana była na 29 grudnia.

Cz. był też zatrzymywany za jazdę pod wpływem narkotyków i alkoholu.

Dezercja żołnierza. Znajomi z rodzinnych stron i byli pracodawcy o Emilu Cz.