- Nie ma w Polsce silnych mediów, które wspierałyby rząd - mówi Marek Suski sprawozdawca "lex TVN". A to, co mówi, znaczy, że najwyraźniej nie rozumie ani czym są silne media, ani na czym polega ich rola - zapowiedziała Anita Werner prowadząca poniedziałkowe główne wydanie "Faktów" TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Co zrobi Andrzej Duda w sprawie Lex TVN? Pytamy posłankę Srokę

Po zapowiedzi widzowie mogli zobaczyć trzyminutowy materiał Jakuba Sobieniowskiego, składający się tylko z fragmentów nagrań z TVP Info, "Wiadomości" TVP, Telewizji Republika, telewizji Trwam i Polskiego Radia 24. - To treści z kanałów rządowej telewizji i rządowego radia - zaczął autor.

Tysiące Polaków protestowało w obronie mediów. "PiS zawłaszcza wszystko"

"Pan premier" Jarosław Kaczyński, "najlepszy minister edukacji" Przemysław Czarnek

W materiale przypomniano słowa redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza, który dziękował braciom Kaczyńskim za "romans z Polską", a także ministra obrony Mariusza Błaszczaka, odczytującego list Jarosława Kaczyńskiego do ojca Tadeusza Rydzyka. - Mamy to szczęście, iż istnieje Radio Maryja i rodzina Radia Maryja, że nadaje telewizja Trwam, że wychodzi "Nasz Dziennik", że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej kształci młodzież w duchu służby Panu Bogu i Rzeczypospolitej - cytował za prezesem PiS szef MON.

Ponad 50 proc. Polaków uważa, że Duda powinien zawetować "lex TVN" [SONDAŻ]

Więcej informacji o "lex TVN" znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Pojawiły się też wypowiedzi redemptorysty Tadeusza Rydzyka, szefa Radia Maryja i Telewizji Trwam, który mówił o PiS, że "dobrze, że jeszcze mamy takich rządzących, że o Polskę dbają" i chwalił Przemysława Czarnka, jako "najlepszego ministra edukacji od czasu II wojny światowej".

Z urywka "Wiadomości" TVP wynikało z kolei, że Niemcy poprzez swoje rzekome wpływy w UE dążą do "ograniczenia gospodarczego i politycznego Polski". Pokazano także Jarosława Jakimowicza, który pytał na antenie TVP Info o to, kiedy "Straż Graniczna będzie wreszcie mogła otworzyć ogień" do migrantów. Interesujące były też przejęzyczenia Tomasza Sakiewicza, Mariusza Błaszczaka i dziennikarza Polskiego Radia 24, którzy Jarosława Kaczyńskiego nazywali "panem premierem".

Cymański komentuje głosowanie ws. "lex TVN". "Mamy kruchą większość"

- To jest obraz świata w bardzo już wielu mediach, które bardzo lubią władzę, a władza, jak widać, lubi takie media - zakończył materiał Jakub Sobieniowski.