Omikron i pandemia. Polacy nie zmieniają świątecznych planów. Niezaszczepieni odwiedzą rodziny [SONDAŻ]

Od kilku tygodni Polska mierzy się z czwartą falą pandemii. Do tego w naszym kraju pojawiły się przypadki zakażenia omikronem, potwierdzono siedem przypadków tego wyjątkowo zaraźliwego wariantu. Wykryto go m.in. u siedmiolatki z Gdańska, która wróciła z mamą z Wielkiej Brytanii. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w TVP Info, że musimy się przygotować na większą liczbę przypadków tego wariantu w Polsce. Podkreślił, że w ciągu najbliższych tygodni wariant omikron będzie wypierał inne.

REKLAMA

Wiceminister powiedział, że na razie rząd i eksperci przyglądają się sytuacji. Jednak - jak mówił - okres świąteczny, to niestety czas sprzyjający rozwojowi pandemii. Zalecał ostrożność podczas spotkań rodzinnych i ograniczenie kontaktów z najbliższymi. Jednak większość Polaków nie planuje rezygnować ze spotkań z rodziną.

Zobacz wideo Kowalski i Siarkowska zagłosują za projektem ws. paszportów covidowych?

Sondaż. 74,4 proc. Polaków odwiedzi w święta rodzinę mimo pandemii

Z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że 74,4 proc. ankietowanych "nie planuje niczego zmieniać w spotkaniach rodzinnych". Spotkania rodzinne ograniczy 24,8 proc. pytanych. Okazuje się, że 0,6 procent respondentów chce w tym roku spędzić święta w szerszym gronie niż zazwyczaj.

Aż 86 proc. pytanych osób, które zadeklarowały się jako osoby niezaszczepione, zamierza spędzać święta, jak co roku - odwiedzając bliskich.

Protest w Rotterdamie. Policja oddała strzały, w centrum stan wyjątkowy [ZDJĘCIA]

WHO: Wariant omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż delta

Nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż wariant delta - informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Szef WHO podkreślił, że chorują nawet zaszczepieni. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział podczas wideokonferencji prasowej, że jest już jasne, iż omikron jest najszybciej rozprzestrzeniającym się wariantem koronawirusa. "Mamy mocne dowody, że omikron rozchodzi się znacznie szybciej niż delta. Jest też coraz bardziej prawdopodobne, że osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy mogą znów zachorować" - dodał szef WHO.

Przeczytaj więcej podobnych informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl.

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że w obliczu nowego wariantu władze poszczególnych krajów będą musiały podejmować trudne decyzje, włącznie z odwoływaniem świątecznych spotkań. WHO przekonuje jednak, że tak niepopularne decyzje mogą ratować życie.

Czy uczniowie wrócą do szkół 10 stycznia? Wiceminister zabrał głos

Wariant omikron został wykryty przed miesiącem w Republice Południowej Afryki. Choć wszystko wskazuje, że jego objawy, które wywołuje, są znacznie słabsze od poprzednich wersji SARS-CoV-2, to omikron rozprzestrzenia się co najmniej kilka razy szybciej niż delta.

Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 5 milionów 358 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to 275 milionów. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii.