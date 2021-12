Funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej w Łowiczu, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa gospodarczego, wysłali list polecony do niecodziennego świadka - do bankomatu w Łodzi. Tak właśnie zaadresowali kopertę z wezwaniem. "Niezły czeledndż dla listonosza" - komentowali rozbawieni internauci. - To zwykła pomyłka - wyjaśniła oficerka prasowa policji w Łowiczu.

