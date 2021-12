Andrzej Rozpłochowski nie żyje. Mateusz Morawiecki o działaczu "Solidarności": Dzielny, prawy człowiek

Andrzej Rozpłochowski trafił do katowickiego szpitala MSWiA 23 listopada. Lekarze walczyli o jego życie. Zmarł 20 grudnia 2022 roku na COVID-19. Miał 71 lat.

Andrzej Rozpłochowski nie żyje. Premier Mateusz Morawiecki żegna działacza "Solidarności"

Andrzeja Rozpłochowskiego pożegnał w poniedziałek wieczorem na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. "Ciężko się odbiera takie wiadomości, jak ta o śmierci Andrzeja Rozpłochowskiego. Stoczył ciężką walkę z koronawirusem i niestety dzisiaj ją przegrał" - napisał premier. Morawiecki dodał, że "bez niego trudno sobie wyobrazić 'Solidarność' na Śląsku. Bez niego trudno też wyobrazić sobie 'Solidarność' w ogóle". "Dzielny, prawy człowiek, który miał istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości" - wspominał Andrzeja Rozpłochowskiego szef rządu.

IPN o Andrzeju Rozpłochowskim: Niezłomny działacz NSZZ "Solidarność"

O śmierci działacza "Solidarność" poinformował także Instytut Pamięci Narodowej. "Andrzej Rozpłochowski, niezłomny działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 'Solidarność'. Należał do inicjatorów strajku robotników na Hucie 'Katowice' w Dąbrowie Górniczej w sierpniu 1980 r., w którym objął funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Andrzej Rozpłochowski trafił do szpitala. Działacz Solidarności walczy o życie

IPN przypomniał, że Rozpłochowski był pierwszą osobą, która we wrześniu 1980 r. złożyła wniosek o zarejestrowanie NSZZ "Solidarność" przy ww. zakładzie pracy. Komunistyczne władze uważała go za jednego z najbardziej radykalnych liderów "Solidarności". 26 stycznia 1982 roku został internowany, zwolniono go dopiero 8 sierpnia 1984 r. W 1988 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji przebywał do 2010 roku. Andrzej Rozpłochowski został odznaczony m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi czy Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.