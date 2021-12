Dziadowa Kłoda. Interwencja wobec agresywnego 25-latka. Policjantka przystawiła mu pistolet go głowy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w miejscowości Dziadowa Kłoda niedaleko Oleśnicy. Jak podają lokalne media, interwencja policji była związana z agresywnie zachowującym się mężczyzną. 25-latek miał zaczepiać przechodniów, jego zachowanie wskazywało, że mógł być pod wpływem środków odurzających. Jak podaje "Gazeta Wrocławska", przed przyjazdem policji mężczyzna miał wybić szyby w pobliskim domu.

Policyjna interwencja pod Oleśnicą. Policjantka przystawiła mężczyźnie pistolet do głowy

Świadkowie zajścia nagrali interwencję, które opublikował na Facebooku m.in. portal infostrow.pl. Na początku wideo słychać strzał. Później widzimy na nagraniu policjantkę i policjanta biegnących za młodym mężczyzną. Ten się w pewnym momencie zatrzymuje. - Na glebę, k***o, kładź się! - krzyczy policjantka. Mężczyzna kładzie się na plecach, po tym funkcjonariusza podchodzi do niego, trąca go nogą i każe się odwrócić. Cały czas mierzy do niego z pistoletu. W pewnym momencie - gdy towarzyszący jej policjant zakłada mężczyźnie kajdanki - przystawia broń bezpośrednio do twarzy 25-latka.

Komenda wojewódzka komentuje

Jak podaje "Gazeta Wrocławska", Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy nie komentuje interwencji. Do sprawy odniósł się natomiast rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Kamil Rynkiewicz. - Być może było tak, że policjantka, która przez chwilę trzymała broń przy głowie mężczyzny, dała się ponieść emocjom ze względu na to, że wcześniej ten mężczyzna był agresywny, także w stosunku do kobiety i dziecka - powiedział. Jak przekazał, trwają czynności wyjaśniające dotyczące użycia broni i przebiegu całej interwencji.

Lokalny dziennik podaje, że zatrzymany 25-latek był wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe.

