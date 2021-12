Pogoda na dziś - wtorek 21 grudnia. Powrót mrozu i opady śniegu na południu

Jak informują synoptycy, w najbliższych dniach do Polski powróci mróz. We wtorek temperatura spadnie poniżej zera, z czego najzimniej będzie we wschodniej części Polski oraz w rejonach górskich.

Pogoda na wtorek 21 grudnia. Odczuwalne ochłodzenie

We wtorek najchłodniej będzie w województwach podlaskim i lubelskim, tam termometry pokażą ok. -6 stopni. W Polsce centralnej od -2 do -3 stopni. Na północy kraju średnia temperatura wyniesie ok. -1 stopnia, a na południu -1 i -2 stopnie. Najcieplej tego dnia będzie w zachodniej części Polski, tam w ciągu dnia od 0 do 1 stopnia.

temperatura na 21.12.2021 Gazeta.pl

21 grudnia wiatr będzie nieco słabszy niż poprzedniego dnia. W centralnej części Polski w porywach osiągnie do 30 kilometrów na godzinę. Najsilniej będzie wiało w północnej i wschodniej części kraju. Na Półwyspie Helskim prędkość wiatru wyniesie do 50 kilometrów na godzinę, z kolei na wschodzie Polski do ok. 40 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na 21 grudnia. Niewielkie opady śniegu w południowej części kraju

Śnieg we wtorek spadnie w południowej i południowo zachodniej części Polski. Niewielkie opady pojawią się w dzień w województwach: lubuskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, a także podkarpackim. Jak ukazują modele meteorologiczne, możliwe, że przelotne opady śniegu wystąpią również w północnej części kraju w województwie pomorskim.

We wtorek w całej Polsce na niebie przeważać będzie również duże zachmurzenie. Na słoneczną pogodę w ten dzień może liczyć wyłącznie wschodnia część kraju, a dokładnie województwo lubelskie.