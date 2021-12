Olsztyn. Paweł Juszczyszyn wraca do orzekania. Maciej Nawacki zakończył kadencję

W poniedziałek Paweł Juszczyszyn, po prawie dwóch latach zawieszenia, wrócił do pracy w olsztyńskim sądzie rejonowym. Decyzję podjął Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztof Krygielski. To on kieruje placówką po tym, jak w piątek upłynęła kadencja prezesa sądu Macieja Nawackiego.

REKLAMA

Treść oświadczenia w tej sprawie opublikowała w mediach społecznościowych IUSTITIA.

Zarządzam: Uwzględnić udział Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w przydzielaniu spraw w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie i ponowne wprowadzenie sędziego do Systemu Losowego Przydziału Spraw. Odblokować dostęp do systemów informatycznych sądu oraz karty dostępu do wszystkich części budynku sądu. Wypłacić sędziemu 100% wynagrodzenia od 4 lutego 2020 roku

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

- W końcu, po niemal dwóch latach, wracam do służby, wracam do orzekania. Trzeba powiedzieć, że to orzeczenia polskich sądów spowodowały, że zostały potwierdzone moje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z powołania na stanowisko sędziego, ale te orzeczenia w gruncie rzeczy stają na straży, stają w obronie praw człowieka - powiedział Paweł Juszczyczyn.

Zobacz wideo Czy Polska pójdzie drogą Wielkiej Brytanii? Komentarz do słów marszałka Terleckiego

Zawieszenie Pawła Juszczyszyna

W 2019 roku sędzia Paweł Juszczyszyn w związku z orzekaniem w jednej ze spraw zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Chciał bowiem upewnić się, czy sędzia orzekający w pierwszej instancji miał do tego prawo jako osoba powołana przez nową KRS. "Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu" - opisuje postępowanie wobec Pawła Juszczyszyna Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

Prof. Kawecki z KRRiT o "lex TVN": Przyjęta nowelizacja to koło ratunkowe

W listopadzie tego samego roku prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki na jeden miesiąc zawiesił Juszczyszyna. W grudniu Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zarządzenie Nawackiego. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego, uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 proc.