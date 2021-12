Zgodnie z prognozą pogody IMGW jest szansa na śnieg w święta Bożego Narodzenia w wielu regionach Polski. Meteorolodzy podkreślają, że do kraju nadciąga zimowa aura, a w związku z nią przelotne opady śniegu. Najzimniej ma być w południowej części Polski.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. IMGW: powrót zimowej aury

W najbliższych dniach wróci ochłodzenie i solidny mróz w rejonach górskich. Jak pokazują modele meteorologiczne, obecnie można się spodziewać śniegu w święta, choć będą to najprawdopodobniej niewielkie opady. IMGW informuje "scenariusz na Święta Bożego Narodzenia nie jest jednoznaczny i może jeszcze się zmienić".

W wigilię Bożego Narodzenia synoptycy przewidują duże zachmurzenie i niewielkie opady śniegu. W Pierwszy Dzień Świąt śnieg ma pojawić się przede wszystkim we wschodniej i południowej części Polski. W drugi dzień świąt opadów śniegu można się spodziewać tylko na południu kraju.

Prognoza pogody od 21 do 23 grudnia. Powrót minusowych temperatur w tygodniu świątecznym

Jak podają synoptycy, w poniedziałek 20 grudnia pojawią się przelotne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. "Najbardziej intensywne padać będzie w Karpatach, tam miejscami spadnie do 12-15 cm świeżego śniegu" - podaje IMGW na swojej stronie internetowej. To również dzień, w którym temperatura w Polsce zacznie powoli spadać, a już we wtorek termometry w kraju pokażą kilka stopni poniżej zera.

W nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek temperatura w kotlinach górskich spadnie do ok. - 15 stopni. W pozostałej części kraju średnia temperatura w nocy wyniesie od -4 do nawet -9 stopni, najchłodniej będzie we wschodniej części Polski. W ciągu dnia (21 i 22 grudnia) słaby śnieg spadnie w północnej części kraju, a termometry wskażą do -5 stopni na wschodzie, a w pozostałej części Polski od 0 do -2 stopni.

W czwartek na północy Polski zapowiadany jest śnieg z deszczem. W dzień temperatura na zachodzie osiągnie 2 stopnie, a na Podhalu -5.