W niedzielę w Makowiskach (woj. łódzkie) doszło do tragicznego wypadku. 19-latka straciła panowanie nad kierownicą. Jej samochód wpadł do rowu, ale siłą impetu został z niego wyrzucony. Auto uderzyło w cztery osoby stojące na chodniku - trzy z nich usiłowały pomóc 60-letniej kobiecie, która kilka minut wcześniej w tym samym miejscu miała wypadek. 60-latka zginęła na miejscu, dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala.

