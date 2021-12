19 grudnia o godzinie 22:00 IMGW wydało alerty, które w 12 województwach Polski będą obowiązywać do 20 grudnia do godziny 9 rano. Instytut alarmuje przed oblodzeniami, ale też marznącymi opadami śniegu.

IMGW wydaje alerty. Ostrzeżenie przed oblodzeniem objęło 12 województw

IMGW ostrzega przed oblodzeniem w następujących województwach:

warmińsko-mazurskim;

podlaskim;

mazowieckim;

lubelskim;

łódzkim;

świętokrzyskim;

podkarpackim;

małopolskim;

śląskim;

opolskim;

dolnośląskim;

wielkopolskim.

Powyższe alerty dotyczące oblodzenia obowiązywać będą do poniedziałku 20 grudnia do godziny 9:00.

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami dotyczy z kolei wielu powiatów województwa śląskiego. One również obowiązywać będą do poniedziałku 20 grudnia do godziny 9:00.

IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu. Powrotu zimy należy więc spodziewać się w następujących województwach:

województwie śląskim - w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

województwie małopolskim - w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, nowotarskim, tatrzańskim;

podkarpackim - w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Alerty dotyczące intensywnych opadów śniegu pierwszego stopnia obowiązywać będą do wtorku 21 grudnia do godziny 7:30. Synoptycy zapowiadają, że pokrywa śniegu wzrośnie nawet do 15-20 centymetrów w ciągu doby.