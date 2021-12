Apel do Andrzeja Dudy o zawetowanie "lex TVN". Ponad 1,8 miliona podpisów w obronie wolnych mediów

TVN poinformował w niedzielny wieczór, że do godz. 18:30 zebrano ponad milion podpisów pod apelem w obronie stacji, nieco ponad godzinę później było ich półtora miliona. O godz. 20:45 było to już 1,8 mln. Apel o "niezwłoczne zawetowanie 'lex TVN'" skierowany jest do prezydenta Andrzeja Dudy. Od jego decyzji zależy, czy w Polsce zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, zagrażająca nie tylko stacjom Grupy TVN, ale też wolności niezależnych mediów w Polsce.

