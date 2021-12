Gazeta.pl podpisuje się pod apelem TVN do prezydenta. Dołączcie do nas #wolnemedia

Do apelu TVN można przyłączyć się tutaj.



Wolne media są fundamentem demokracji. Chcemy, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcemy mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.

Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami.

W związku z tym apelujemy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował "lex TVN".

Sejm przyjął "lex TVN"

Sejm w piątek odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. Za odrzuceniem głosowało 225 posłów Prawa i Sprawiedliwości, trzech Kukiz'15 i jeden niezrzeszony - Łukasz Mejza.

Przeciwko było 212 posłów: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL, Polski 2050, Porozumienia i kół poselskich. Posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy między innymi stacji TVN, która należy do amerykańskiego DISCOVERY.

Po ekspresowym posiedzeniu Sejm odrzucił senackie weto do "lex TVN".