"Veto! Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska". Protesty w ponad 70 miastach [LISTA, MAPA]

17 grudnia Sejm podjął decyzję o przyjęciu "lex TVN", odrzucając senackie veto. Za przyjęciem zmian w ustawie o radiofonii i telewizji zagłosowało 225 posłów Zjednoczonej Prawicy, trzech posłów Kukiz'15 oraz Łukasz Mejza, który jest posłem niezrzeszonym. Od głosu wstrzymało się 10 posłów Konfederacji oraz jeden poseł niezrzeszony, przeciwko głosowali z kolei wszyscy posłowie pozostałych klubów opozycyjnych - łącznie 212 osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Gowin ujawnia, czym Amerykanie grożą za "lex TVN". "Sankcje personalne"

Ustawa ma trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Zgodnie z konstytucją prezydent może ją podpisać lub odmówić podpisania ustawy i w ciągu 21 dni przekazać ją Sejmowi z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie (prawo weta) albo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności jej postanowień z ustawą zasadniczą.

Więcej informacji z Polski znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Veto! Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska". Gdzie odbędą się protesty przeciw "lex TVN"?

Decyzja o przyjęciu "lex TVN" jest szeroko krytykowana. Do sprawy odnieśli się m.in. senatorowie USA, którzy napisali m.in., że "ustawa sprawi, że Polska będzie bardziej podatna na zewnętrzne wpływy", a także ambasadorowie, według których cofamy się o 30 lat i oddalamy od świata Zachodu. Przeciwna przyjęciu "lex TVN" jest także część obywateli. Z tego powodu 19 grudnia organizowane są liczne protesty w obronie wolnych mediów.

Lex TVN. Każdy przedsiębiorca nie po linii władzy może zostać wywłaszczony? #Solidarni z TVN

"Mówiąc wprost: to najpoważniejszy przypadek uderzenia w wolność słowa w Polsce po 1989 r. Partia rządząca i jej akolici chcą zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę, że ich najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda. Od podobnego zdarzenia zaczęły się w Rosji rządy Władimira Putina. Krytykująca władze m.in. za korupcję telewizja NTV została przejęta przez państwowy koncern Gazprom w 2001 r. Nie zgadzamy się, by Polska poszła tą samą drogą co Rosja i Węgry. Żądamy wolności, w tym gospodarczej, dla niezależnych od władzy mediów" - piszą działacze Komitetu Obrony Demokracji, apelując tym samym do prezydenta Andrzeja Dudy, aby zawetował szkodliwą ustawę.

W jakich miastach odbędą się protesty? Poniżej prezentujemy listę zapowiadanych manifestacji oraz mapę.

Białystok - godz. 19, Rynek Kościuszki Bydgoszcz - godz. 19, Stary Rynek Chrzanów - godz. 18, plac pod Orłem Dąbrowa Górnicza - godz. 19, Plac Wolności przed Pałacem Kultury Zagłębia Dębica - godz. 16, ul. Kolejowa 28 (biuro poselskie PiS) Elbląg - godz. 19, Stary Rynek przy Piekarczyku Gdańsk - godz. 19, pomnik króla Jana III Sobieskiego Giżycko - godz. 17, Pasaż Portowy (Stowarzyszenie Wolne Miasto Giżycko) Gorlice - godz. 19, Rynek Gniewkowo - godz. 19, Rynek Hrubieszów - godz. 16, plac Wolności Inowrocław - godz. 19, Rynek Jasło - godz. 19, Rynek Jelenia Góra - godz. 19, ul. Krótka/Długa (przed biurem PiS) Jeziorany - godz. 18, plac Jedności Narodowej Kalisz - godz. 19, pomnik Adama Asnyka, plac Jana Kilińskiego Katowice - godz. 19, plac Kwiatowy Kędzierzyn-Koźle - godz. 19, plac Rady Europy Kęty - Rynek Kielce - godz. 19, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Kołobrzeg - godz. 15:00, plac Ratuszowy Koszalin - godz. 19, Rynek Staromiejski Kraków - godz. 15, Rynek Główny Krosno - godz. 17:30, ul. Tkacka 2a (biuro PiS) Legnica - godz. 18, Rynek Lublin - godz. 19, plac Króla Władysława Łokietka Łask - godz. 19, Rynek Łowicz - godz.17.30, Starostwo Powiatowe, ul. Stanisławskiego (biuro PiS) Łobez - godz. 17:00, plac przy Pomniku Łódź - godz. 19, ul. Piotrkowska 143 Mrągowo - godz. 19, pod Ratuszem Myślenice - godz. 19, Rynek, pod biurem PiS Niepołomice - godz. 15, Rynek, pomnik walecznej Justyny Olkusz - godz 17, Rynek Olsztyn - godz. 19, plac Jana Pawła II Opole - godz. 19, plac Wolności Ostrów Wielkopolski - godz. 15, Rynek Oświęcim - godz. 19, ul. Śniadeckiego 24 (OCK) Piotrków Trybunalski - godz. 19, Rynek Trybunalski Poznań - godz. 19, plac Adama Mickiewicza Płock - godz. 17, plac Gabriela Narutowicza Przemyśl - godz. 18, ul. Piłsudskiego 1 Puławy - godz. 19, pl. Chopina Puszczykowo - godz. 17, Rynek (przy choince) Sandomierz - godz. 19, przy Ratuszu Sanok - godz. 19, Rynek Sierac - godz. 19, Rynek od ul. Kościuszki Słupsk - godz. 19, plac Zwycięstwa Starachowice - godz. 19, ul. Radomska 29 Stalowa Wola - godz. 19, Sąd Rejonowy Sucha Beskidzka - Rynek Szczecin - godz. 19, plac im. Pawła Adamowicza Szczytno - godz. 19, pl. Juranda Tarnobrzeg - godz. 19, ul. Sandomierska, przy pl. Głowackiego Tarnów - godz.19, Rynek 21, podcienia muzeum Tomaszów Mazowiecki - godz. 19, plac Kościuszki Toruń - godz. 19, pomnik Mikołaja Kopernika Rzeszów - godz. 19, Rynek Wadowice - godz. 19, plac Jana Pawła II Wałbrzych - godz. 15, pod Ratuszem, plac Magistracki 1 Warszawa - godz. 19, Pałac Prezydencki Wejherowo - godz. 12, pl. Wejhera Wieliczka - godz. 15, szyb Regis Włocławek - godz. 19, plac Wolności Wrocław - godz. 19, plac Wolności Zakopane - godz. 19, ul. Krupówki przy "oczku wodnym" Zamość - godz. 19, Rynek Solny Zgorzelec - godz. 19, Krzyż Milenijny Zielona Góra - godz. 18:30, plac Pocztowy Żory - godz. 19, Rynek Żywiec - godz. 19, Rynek.

Ustawa "lex TVN". O co chodzi?

Pod nazwą "lex TVN" kryje się projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zaostrza przepisy dotyczące posiadania udziałów większościowych w polskich mediach przez kapitał pochodzący spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy między innymi stacji TVN i TVN24, które należy do amerykańskiego koncernu Discovery.

TVP przypomniało sobie o "lex TVN". Pokazano zdjęcia Tuska i Olejnik

Już dziś przepisy zakazują kontrolowania mediów przez kapitał spoza EOG. Tyle że formalnie właścicielem TVN jest zarejestrowana w Holandii spółka Polish Television Holding, która z kolei jest spółką zależną Discovery. Taka konstrukcja dotychczas pozwalała działać TVN w Polsce. "Lex TVN" zakłada, że kapitał spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie mógłby być większościowym właścicielem mediów w Polsce nawet poprzez spółki zależne zarejestrowane na terenie EOG. Gdyby "lex TVN" wszedł w życie, zmusiłby Discovery do sprzedaży większościowych udziałów. W innym razie stacje z Grupy TVN nie mogłyby liczyć na przedłużenie koncesji.