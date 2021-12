"Veto! Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska!". Polacy protestują przeciwko "lex TVN". Lista miast

Zobacz wideo Prof. Wiącek tłumaczy, czemu push back jest niezgodny z Konstytucją

W piątek Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. "Lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to stacji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. Ustawa wymusiłaby zatem na Amerykanach, by sprzedali większościowy pakiet akcji w TVN.

REKLAMA

Los "lex TVN" jest teraz w rękach Andrzeja Dudy. Z ustaleń Gazeta.pl wynika, że Centrala Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję, że prezydent wyśle nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. W kuluarach krążą jednak także plotki, że ceną Dudy za podpis pod dokumentem jest głowa prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Lex TVN. Każdy przedsiębiorca nie po linii władzy może zostać wywłaszczony? #Solidarni z TVN

"Veto! Wolne media!". Polacy protestują

W niedzielę po południu w całej Polsce odbędą się manifestacje w obronie TVN i wolnych mediów. Główna demonstracja pod hasłem "Veto! Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska!" odbędzie się pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Organizują ją Fundacja Grand Press i Komitet Obrony Demokracji.

LISTA MIAST:

Białystok - 19:00, Rynek Kościuszki, pod Ratuszem,

Bydgoszcz - 19:00, Stary Rynek,

Chrzanów - 18:00, plac pod Orłem,

Dębica - 16:00, ulica Kolejowa 28, biuro poselskie PiS,

Giżycko - 17:00, Pasaż Portowy,

Grodzisk Wielkopolski - 19:00, Stary Rynek,

Kalisz - pomnik Adama Asnyka na placu Jana Kilińskiego,

Katowice - 19:00, plac Kwiatowy,

Kielce - 19:00, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki,

Kołobrzeg - 15:00, plac Ratuszowy,

Konin - 19:00, ulica Dworcowa,

Koszalin - 19:00, Rynek Staromiejski,

Kraków - 15:00, Ratusz,

Legnica - 18:00, Rynek,

Lublin - 19:00, plac Króla Władysława Łokietka,

Łódź - 19:00, ulica Piotrkowska 143,

Myślenice - 19:00, Rynek, pod biurem PiS,

Niepołomice - 19:00, Rynek, przy pomniku Walecznej Justyny,

Olkusz - 17:00, Rynek,

Olsztyn - 19:00, plac Jana Pawła II,

Opole - 19:00, plac Wolności,

Ostrów Wielkopolski - 15:00, Rynek,

Oświęcim - 19:00, Oświęcimskie Centrum Kultury,

Piotrków Trybunalski - 19:00, Rynek Trybunalski,

Poznań - 19:00, plac Adama Mickiewicza,

Płock - 17:00, plac Gabriela Narutowicza,

Radomsko - 19:00, plac 3 maja,

Sucha Beskidzka - 19:00 Rynek,

Szczecin - 19:00, plac Pawła Adamowicza,

Tarnów - 19:00, Rynek,

Tomaszów Mazowiecki - 19:00, plac Kościuszki,

Toruń - 19:00, pomnik Mikołaja Kopernika,

Rzeszów - 19:00, Rynek,

Warszawa - 19:00, Krakowskie Przedmieście, przed pałacem prezydenckim,

Wałbrzych - 15:00, przed Ratuszem przy placu Magistrackim,

Wieliczka - 15:00, szyb Regis,

Włocławek - 19:00, plac Wolności,

Wrocław - 19:00, plac Wolności,

Zakopane - 19:00, ulica Krupówki, "oczko wodne",

Zielona Góra - 18:30, plac Pocztowy,

Żory - Rynek,

Żywiec - 19:00, Rynek.

Mapa protestów znajduje się TUTAJ

W protestach swój udział zapowiadają politycy opozycji. "Skapitulowali przed pandemią i drożyzną, ale idą na wojnę z wolnymi mediami. Będę w niedzielę o 19 na Krakowskim Przedmieściu" - poinformował Donald Tusk, były premier i obecny przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Niedziela, 19.00, katowicki rynek. Spotykamy się w obronie wolnych mediów. Do zobaczenia!" - napisał Borys Budka.

Zagraniczne media o "lex TVN": "Antyamerykańskie prawo medialne"