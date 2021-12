"Wiadomości" przemilczały "lex TVN" i podwyżki. 8 minut poświęcono "Sylwestrowi marzeń" i Maryli Rodowicz

W piątek główne wydanie "Wiadomości" o 19:30 poprowadziła Danuta Holecka. Przez cały program nie został poruszony temat przyjętej przez Sejm ustawy "lex TVN". Głównym tematem było przyjęcie ustawy budżetowej na 2022 r.

Przedstawiono projekt tarczy, którą planuje wdrożyć rząd i dzięki której ma zostać obniżony m.in VAT na paliwo. Zapowiedziano również, że od stycznia na każde drugie i kolejne dziecko przysługiwać będzie 12 tysięcy złotych. Pominięta została m.in. informacja o podwyżkach Urzędu Regulacji i Energetyki.

W kolejnych materiałach mówiono o próbach siłowego forsowania polsko-białoruskiej granicy, a także o żołnierzu, który zdezerterował i przeszedł na Białoruś. Kolejne minuty poświęcone zostały pandemii koronawirusa, pomocy humanitarnej dla Libanu czy ofiarom Grudnia '70.

Następnie pojawił się materiał, w którym przekonywano, że Stany Zjednoczone zachwycone są polskimi meblami. Sukces polskich producentów jest zawdzięczany - jak twierdzono - Polskiej Fundacji Narodowej. W kolejnych materiałach przedstawiono także sondaż poparcia dla partii politycznych. Znalazł się też czas na podsumowanie rządów prezydenta stolicy, Rafale Trzaskowskim. "Wiadomości" zarzuciły mu złe gospodarowanie budżetem Warszawy.

"Wiadomości" poświęciły bardzo dużo uwagi "Sylwestrowi marzeń z Dwójką". Impreza po roku przerwy wraca do Zakopanego. Materiał o Sylwestrze TVP był połączony z materiałem o filmie dokumentalnym o Maryli Rodowicz i trwał łącznie 8 minut.

Sejm przyjął "lex TVN"

Sejm w piątek odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. Za odrzuceniem głosowało 225 posłów Prawa i Sprawiedliwości, trzech Kukiz'15 i jeden niezrzeszony - Łukasz Mejza.

Obecność wiceministra sportu Łukasza Mejzy na sali plenarnej była o tyle zaskakująca, że kilka dni wcześniej zawnioskował do Marszałkini Sejmu Elżbiety Witek "o urlop z wykonywania obowiązków poselskich". W piątek wsparł jednak ekipę rządzącą nie tylko w głosowaniu nad "lex TVN", ale także przyszłorocznym budżetem.

Przeciwko było 212 posłów: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL, Polski 2050, Porozumienia i mniejszych kół poselskich. Posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy między innymi stacji TVN, która należy do amerykańskiego DISCOVERY.

"Lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nawet poprzez swoje spółki zależne zarejestrowane w EOG. Ustawa zmuszałaby amerykański koncern Discovery - właściciela holenderskiej spółki Polish Television Holding, do której należy stacja TVN - do sprzedaży części udziałów. Dziś to właśnie ta konstrukcja - kontrola nad TVN spółki zarejestrowanej na terenie EOG, a nie bezpośrednio przez amerykańskie Discovery - pozwala na działanie stacji TVN (choć kilka miesięcy temu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała co do tego wątpliwości).

