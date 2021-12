Wpis Jerzego Owsiaka pojawił się w mediach społecznościowych wieczorem w czwartek 16 grudnia. Niedawno zmarł przyjaciel szefa WOŚP, w związku z czym Owsiak chciał zamówić wiązankę na pogrzeb znajomego, który ma odbyć się w Legionowie. Jak przyznaje, nie spodziewał się, że spotka go tak nieprzyjemna sytuacja w rozmowie z lokalną kwiaciarnią.

Jerzy Owsiak o nieprzyjemnej sytuacji przed pogrzebem przyjaciela. "Zamurowało nas"

"Dzwonimy i chcemy zamówić wiązankę. Numer kwiaciarni znaleźliśmy w internecie. Zamawiamy ją w imieniu WOŚP i rozmowę urywa. Dzwonimy jeszcze raz - odzywa się głos męski wyjaśniający, że nic nie przerywa, to on przerwał, bo nie ma ochoty przyjąć zamówienia od Orkiestry. Zamurowało nas!" - napisał na Facebooku Jerzy Owsiak.

"W sumie chyba jego prawo - nie lubi, nie szanuje - może to zamówienie olać. A może jako prowadzący biznes kwiatowy czy jakikolwiek nie może? Darowaliśmy sobie - bardziej pomyśleliśmy, jak temu gościowi zaszła za skórę Orkiestra? W sensie medycznym czy ideologicznym?" - czytamy dalej we wpisie szefa WOŚP.

Jerzy Owsiak dalej przyznaje, że nie spodziewał się, że może być tak duża nienawiść w stosunku do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która uniemożliwiałaby mu zamówić w imieniu fundacji wiązanki na pogrzeb. "Nielubienie, nienawiść, czy może coś więcej? Dla nas to już powszednia kromka chleba, którą wiemy, jak ugryźć, ale nie przyjęcie zamówienia na wiązankę pogrzebową - tego nie mogliśmy zrozumieć! Pewnie, że zabolało, bo to jak w filmie grozy - takie rzeczy dzieją się w zakamarkach nienawiści, które potrafią rozniecić niezły ogień" - napisał dalej Owsiak. "A my Panu życzymy, by wszyscy bliscy zdrowi byli!" - dodał na zakończenie wiadomości.

30. Finał WOŚP - zbiórka na sprzęt do diagnostyki i leczenia wzroku

30. Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Celem przyszłorocznej zbiórki będzie zapewnienie najwyższych standardów w diagnostyce i leczeniu wzorku dzieci.

Sama fundacja założona została przez Jerzego Owsiaka w 1993 roku. Za zebrane w zbiórkach WOŚP pieniądze, Orkiestra kupuje najbardziej nowoczesny sprzęt medyczny, który trafia do publicznych szpitali w Polsce. W ciągu 29 finałów, WOŚP zebrała 1,5 mld złotych, za które kupiła 67 tys. urządzeń medycznych.

