Warszawa. Radni apelują o sylwestra bez fajerwerków. "Kilkuminutowa atrakcja niewarta traumy zwierząt"

Radni podczas sesji Rady Warszawy, która odbyła się w czwartek (16.12), głosowali nad stanowiskiem w sprawie nieużywania materiałów pirotechnicznych - za było 46 radnych, przeciw - 3, a 9 wstrzymało się od głosu - podaje portal zyciestolicy.pl. "Martwe ptaki, przerażone psy i koty, poważnie ranni ludzie - możemy tego wszystkiego uniknąć" - czytamy w tweecie radnego Marka Szolca.

"Bardzo się cieszę i dziękuję za poparcie stanowiska w sprawie nieużywania środków pirotechnicznych" - udostępniła za pośrednictwem swojego konta na Twitterze radna Renata Niewitecka.

Warszawa. Apel o rezygnację z zabawy fajerwerkami. "Kilkuminutowa atrakcja nie jest warta traumy zwierząt"

"Apelujemy do warszawiaków, żeby w okresie świątecznym, około sylwestrowy i w dniu powitania Nowego Roku zrezygnowali z zabawy fajerwerkami i petardami. Po pierwsze uważamy, że kilkuminutowa atrakcja nie jest warta traumy zwierząt. Dodatkowo w obecnym czasie pandemii, szpitale są przepełnione pacjentami chorymi na COVID-19, nie powinny być obciążone ofiarami zabawy materiałów pirotechnicznych" - pisała radna Renata Niewitecka we wpisie na swoim koncie na Facebooku.

Radna poinformowała również, że fajerwerki zostaną zastąpione laserowymi pokazami. "Stanowisko ma celu zachęcić wszystkich warszawiaków do nieużywania materiałów pirotechnicznych takich jak petardy i fajerwerki. Z uwagi na to, że kilkuminutowa atrakcja dla ludzi nie jest warta wielogodzinnej traumy zwierząt, podjęto również decyzję o zastąpieniu sztucznych ogni pokazami laserowymi, które odbywają się podczas miejskiego sylwestra" - czytamy dalej we wpisie.

