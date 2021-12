"Mikołaj w koronie" pomaga domom dziecka. "Dzieci wzruszyły się, że nie muszą pić z tej samej szklanki"

"Kochany Mikołaju, co u Ciebie słychać? Mam na imię Rafał. Przez cały rok starałem się być bardzo grzeczny. Bardzo proszę Cię o grzebień motylkowy".

"Mikołaju, mam na imię Julia. Chodzę do zerówki. Chciałabym dostać ładną lalkę z długimi włosami do czesania oraz ciepły sweterek na zimę".

"Nazywam się Laura i mam 13 lat. Przez cały rok starałam się być bardzo grzeczna. Święta coraz bliżej, a ja nie mogę doczekać się, aż mnie odwiedzisz. Bardzo bym chciała, żebyś przyniósł mi dużego pluszowego misia".

Patryk poprosił o zestaw do majsterkowania. Piotruś o kolorowanki. Nina chciałaby dostać książkę o Japonii.

To tylko kilka z tysięcy próśb. Większość z nich udaje się spełnić dzięki inicjatywie "Mikołaj w koronie". Akcja powstała spontanicznie w 2020 roku przed samymi świętami Bożego Narodzenia.

- Na jednej z grup na Facebooku zgłosiła się opiekunka z domu dziecka, która szukała darczyńców dla swoich podopiecznych. Zgłosiłam się i wspomniałam o tym znajomym. Odzew był niesamowity i tak zrodził się pomysł akcji - tłumaczy Gazeta.pl Marta Grzybowska, jedna z inicjatorek.

Idea jest prosta. Dzieci z domów dziecka piszą do Mikołaja listy z marzeniami. Czasem wysyłają po prostu swoje zainteresowania. - W tym roku największą popularnością cieszyły się gadżety typu słuchawki i głośniki. Ale wiele dzieci prosi też o ubrania czy rzeczy do wystroju pokoi - zaznacza założycielka akcji.

- Szczególnie w pamięci utkwił nam chłopiec ze Świdnicy, który prosił o termos na gorącą herbatę, ponieważ chodził wiele kilometrów pieszo do szkoły, nawet zimą - wspomina Marta.

Były też dzieci w wieku 8-10 lat, które prosiły o gofrownicę czy wiertarkę. - Pisaliśmy nawet do wychowawców z pytaniem, czy to nie pomyłka, ale później dostawaliśmy zdjęcia, jak uśmiechnięta dziewczynka robi gofry wszystkim dzieciom z placówki, albo chłopiec, który używa wiertarki wszędzie, gdzie się tylko da. Często te prezenty pozwalają dzieciom rozwijać ich pasje, bez nich byłoby to po prostu niemożliwe - zaznacza.

Wiadomo było, że niektóre dzieci nie dostaną na święta nic

Od początku "Mikołaja w koronie" tworzą we trzy: Marta Grzybowska, Aleksandra Gradowska i Katarzyna Grzesiek-Wygralak. Kilka miesięcy temu dołączył do nich Tomasz Dmitruk. Każde z nich mieszka w innym kraju i nigdy wcześniej się nie spotkali. - Działamy tylko i wyłącznie z formie wolontariatu, nie pobieramy żadnego wynagrodzenia ani profitów za to, co robimy. Wszyscy pracujemy na pełen etat i mamy rodziny, ale akcję traktujemy jako coś wyjątkowego - dodaje Grzybowska.

- W pandemii, przynajmniej na jej początku, wiele firm, które oferowały do tej pory swoją pomoc, musiało zrezygnować i wiadomo było, że dzieci nie dostaną żadnych, nawet najmniejszych paczek świątecznych. A my postanowiliśmy nie tylko temu zapobiec, lecz także spełnić ich małe życzenia świąteczne. W ten sposób sami również dotarliśmy do wielu firm na terenie całej Polski, które postanowiły wesprzeć nasze działania - tłumaczy Marta.

W akcji kluczową rolę odgrywają także prywatni darczyńcy. Do pomocy włączają się również całe szkoły, które przygotowują paczki dla konkretnych placówek. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa Edulab w Starych Babicach. Tam pomoc zainicjowała Ewa Dmowska.

"Dla tych dzieci radością były szklanki i talerze"

- To była osobista potrzeba pomocy. Postanowiliśmy, że każda klasa ufunduje prezent dla jednego podopiecznego z domu dziecka. Przydzielona została nam konkretna placówka. Był to dom dziecka ze wschodniej ściany Polski. Po kontakcie z przełożonymi okazało się, że te potrzeby są dużo większe niż prezenty na święta - tłumaczy nauczycielka.

- W tej konkretnej placówce przebywały dzieci z nieuregulowaną sytuacją prawną. Oznacza to, że ich rodzice nie mają odebranych praw rodzicielskich. Dzieci są wykluczone z procesu adopcji, mimo że większość z nich nie ma żadnego kontaktu ze swoimi rodzicami. Tworzą rodzinę sami dla siebie. Starsi opiekują się młodszymi. Są bardzo zżyci - kontynuuje.

Ewa podkreśla, że oprócz prezentów do dzieci trafiły przedmioty codziennego użytku. Brakowało m.in. podstawowych rzeczy jak naczynia kuchenne. - Było wzruszenie, gdy dzieci zobaczyły, że nie muszą już pić na zmianę i każdy będzie miał swoją szklankę. Dzięki dodatkowym talerzom każdy z nich będzie mógł jeść w tym samym czasie - wspomina.

W rozmowach z Ewą dzieciaki wspominały, że bardzo potrzebują kuchni. Chcieliby nauczyć się gotować, jednak brakuje im na to warunków. - Tam tak naprawdę potrzebne jest wszystko - dodaje.

- Dla nich radością są słodycze, które mogą zjeść od razu. Gry i książki, z których w każdej chwili mogą skorzystać - zaznacza Ewa.

Nauczycielka odwiedziła dom dziecka wraz ze swoim mężem. Ten długo nie mógł opanować wzruszenia, gdy widział radość dzieci. - Robił to po raz pierwszy i potrzebował dłuższej chwili, żeby się ogarnąć. Te emocje długo z niego schodziły - mówi.

"Uczniowie oddawali swoje kieszonkowe, by pomóc rówieśnikom"

Ewa uważa, że społeczeństwu brakuje świadomości o miejscach, które są blisko nas, a gdzie pomoc jest potrzebna przez cały rok. - Są rzeczy, które powinny być standardem i nie powinno się dostawać ich od święta - uważa.

Ewa zaznacza, że nie każdy potrafi zainicjować pomoc, jednak gdy już wskaże się drogę, to jako społeczeństwo lubimy to robić. Szczególnie dumna jest ze swoich uczniów.

- Nasze dzieciaki często same wychodzą z inicjatywą, żeby zorganizować kiermasz np. na rzecz zbiórki dla schronisk. W czasie składaki "Mikołaj w koronie" uczniowie oddawali własne kieszonkowe, by tylko pomóc. Gdy zobaczyli listy dzieci, zrozumieli, że one potrzebują rzeczy, które dla nich są standardem. To był dla nich szok - mówi.

Ponad siedem tysięcy paczek trafiło do potrzebujących

- Nasze działania rozrosły się w ciągu roku na ogromną skalę, generujemy bardzo duże zasięgi, a w ciągu ostatniego miesiąca dołączyło do nas prawie 2000 kolejnych osób. Działamy przez cały rok: w styczniu pomogliśmy domom samotnej matki z całej Polski, na Wielkanoc przygotowaliśmy paczki ze słodyczami od zająca, następnie były książki i propagowanie czytelnictwa z okazji Dnia Dziecka, wrześniowa wyprawka szkolna i teraz ponownie zostaliśmy mikołajem. Udało nam się tylko w tym roku przygotować ponad siedem tysięcy paczek, z czego ponad 1500 to były właśnie paczki bożonarodzeniowe - podkreśla założycielka akcji.

W tegorocznej akcji świątecznej wzięło udział około 150 placówek. Inicjatorzy "Mikołaja w koronie" wysyłają maile do placówek, które jeszcze nie słyszały o akcji, ale coraz więcej domów dziecko samych zgłasza się z prośbą o pomoc.

- Dostajemy całą masę wiadomości od darczyńców, w których dziękują, że mogli wziąć udział w całym przedsięwzięciu. Często opowiadają, jak zmobilizowali do pomocy całe rodziny, znajomych czy grupę ludzi z pracy - opowiada Marta.

- W zeszłym roku otrzymaliśmy wiadomość od jednej z osób, która opowiedziała nam historię o kimś bliskim, kto był bardzo zaangażowany w pomoc innym i zmarł na COVID-19, więc ta osoba postanowiła kontynuować jego tradycję i tak trafiła na nas - wzrusza się.

Akcję można wesprzeć tutaj.