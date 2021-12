Alerty IMGW dla wielu województw. Gęsta mgła i marznący deszcz. Do rana fatalna widoczność

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu dla sześciu województw. Na gołoledź muszą uważać mieszkańcy woj. opolskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Opady deszczu będą się przemieszczać w kierunku południowo-wschodnim.

Instytut Meteorologii ostrzega również przed gęstą mgłą w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim.

Widoczność może spaść nawet do 50-200 metrów. Alarmy ważne będą od godz. 18 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

W województwach: podlaskim, podkarpackim, w większości obszaru województwa świętokrzyskiego, a także w województwie małopolskim wystąpią ujemne temperatury. Na wschodzie kraju temperatura może spaść do -6 st. Celsjusza.

Najcieplej będzie na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą nawet 7 stopni na plusie.