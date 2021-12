Piotr Kraśko zabiera głos po jeździe bez uprawnień: To było bardzo głupie. Jest mi wstyd

Piotr Kraśko został zatrzymany przez policję w kwietniu bieżącego roku do rutynowej kontroli w jednej z miejscowości w województwie podlaskim. Jak się okazało, prezenter nie miał ważnego dokumentu uprawniającego go do prowadzenia pojazdów. Jazda samochodem w takim przypadku jest zgodnie z prawem uznawana za przestępstwo. W poniedziałek po południu zamieścił w sieci przeprosiny.

"Wiele razy w tym miejscu używałem słowa 'dziękuje' za to, że są Państwo tutaj. Dzisiaj chcę i powinienem użyć innego słowa. Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy nigdy nie powinno się wydarzyć i jakiekolwiek usprawiedliwienia tego nie zmienią" - pisze Kraśko.

"Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było - było to bardzo głupie. I wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem, jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać. Przepraszam. Bardzo wszystkich Państwa przepraszam" - zakończył.

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl to oświadczenie kończy sprawę. TVN Grupa Discovery nie zamierza wyciągać konsekwencji dyscyplinarnych wobec Piotra Kraśki.

W poniedziałek Kraśko nie prowadził "Faktów" TVN.

Piotr Kraśko jeździł autem mimo braku prawa jazdy. Jest prawomocny wyrok

Początkowo Piotr Kraśko został skazany na 7500 zł grzywny i kolejny rok zakazu prowadzenia pojazdów. Prokuratura odwołała się od tzw. wyroku nakazowego, ale w zwykłym procesie sąd wydał identyczny wyrok. Prokuratura ostatecznie zrezygnowała z apelacji, wyrok jest już prawomocny.

Piotr Kraśko skazany za jazdę bez uprawnień. Komentarze

Dziennikarz miał mieć odebrane prawo jazdy najpierw w 2009 roku (po zebraniu zbyt dużej liczby punktów karnych) i znowu w 2014 roku - wtedy powinien na nowo zdać egzamin, ale do niego nie przystąpił. W związku z tym od 2015 roku nie powinien siadać za kierownicą.

Piotr Kraśko to dziennikarz i prezenter telewizyjny. W latach 1991–2016 pracował w Telewizji Polskiej, był korespondentem TVP w Brukseli (2003), Rzymie (2004-2005) oraz Waszyngtonie (2005-2008). W latach 2012-2016 szefował redakcji "Wiadomości". Od 2016 roku jest związany z TVN - był najpierw współprowadzącym "Dzień Dobry TVN" i prowadzącym program "Fakty o świecie" (2016–2020), a od 2020 roku został prowadzącym głównego wydania "Faktów". W latach 2015-2020 był także związany z radiem Tok FM. Kraśko jest dwukrotnym laureatem Wiktorów w kategorii prezenter telewizyjny (2008, 2013), a także Telekamery w kategorii prezenter informacji (2021).