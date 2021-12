Pogoda na Boże Narodzenie 2021. Czy w święta będzie padał śnieg?

W ciągu ostatnich kilku lat pogoda w Polsce w czasie świąt Bożego Narodzenia pozostawiała wielbicielom siarczystego mrozu i śniegu nieco do życzenia. Ta wyczekiwana przez wielu pogoda pozwoliłaby na stworzenie niezwykłej i magicznej aury bożonarodzeniowej. Choć w niektórych regionach z pewnością mogliśmy liczyć na śnieg, nie wszędzie było biało. Czy w tym roku mamy szansę na prawdziwie zimową pogodę?

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda walka z kryzysem klimatycznym na polskiej wsi?

Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Trend powrotu mrozu aktualny

W prognozach długoterminowych na okres świąteczny przeważa "trend powrotu mrozu" - czytamy na portalu dobrapogoda24.pl. Jak się okazuje, aktualne wyliczenia są korzystniejsze, niż poprzednie. W kraju może wystąpić całodobowy mróz, miejscami możliwe opady śniegu w czasie Wigilii, a także w pozostałe dni świąt Bożego Narodzenia.

Nad Europą rozwija się obecnie wyż, tzw. antycyklon, którego obszar będzie rozciągał się od Atlantyku po Bałkany. Zablokuje on cyrkulację strefową, a obszar wyżowy rozciągnie się nad południową część Europy. Prognozowany wyż zablokuje wpływ Atlantyku na warunki pogodowe. Co to oznacza? Z północy zaciągana zacznie być coraz chłodniejsza masa powietrza. Po 16 grudnia może nas więc czekać obniżenie temperatury.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tornada w USA. "Nasze kostnice nie są wystarczająco duże" [ZDJĘCIA]

Od 20 do 25 grudnia przewidywane jest nadejście chłodnego okresu synoptycznego - zapowiadają fanipogody.pl. Na przeważającym obszarze Polski przewiduje się w tym czasie wystąpienie wartości poniżej normy wieloletniej. Szczególnie chłodny trend ma wystąpić od 24 do 29 grudnia.

Życzenia świąteczne. Gotowe wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie

Pogoda na Boże Narodzenie 2021. Czy w święta spadnie śnieg?

Na białe święta prawdopodobnie liczyć będą mogli mieszkańcy wschodniej oraz południowej części Polski. Według jednej z prognoz operacyjnych modelu GFS śnieżna pokrywa może wystąpić na przeważającym obszarze Polski, tutaj jednak prognozy są mniej pewne niż w przypadku temperatury powietrza.

Warto pamiętać, że prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.