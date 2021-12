Waldemar Kraska przypomniał w Polskim Radiu 24, że poniedziałek jest dniem, w którym zazwyczaj dane dotyczące zakażeń są niższe niż w pozostałych dniach. - Dzisiaj mamy ponad 11 tys. 300 przypadków - przekazał wiceminister zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Woźny: Są dni, gdy wiatraki potrafią zaspokajać 35-40% potrzeb systemu energetycznego w Polsce

W poniedziałek ponad 11 tys. przypadków zakażeń. Waldemar Kraska o tendencji spadkowej

Kraska podkreślił, że tendencja - w porównaniu do ubiegłego poniedziałku - jest spadkowa. - To jest dobra wiadomość - stwierdził. Dodał, że "niestety coraz więcej osób trafia do szpitali". - W ciągu ostatniej doby mamy 407 nowych osób, które musiały być hospitalizowane - przyznał. Łącznie z powodu COVID-19 w polskich szpitalach hospitalizowane są już ponad 24 tysiące osób.

Tydzień temu odnotowano 13 tys. 250 przypadków zakażeń. Jak przekazał Kraska, szczyt zachorowań nie jest "wierzchołkiem góry". - To raczej płaskowyż - stwierdził, dodając, że dzienna liczba zachorowań wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Z prognoz MZ wynika jednak, że w ciągu najbliższych dni sytuacja powinna się poprawiać.

Koronawirus. Dr Cholewińska-Szymańska: Nie ma sternika i nie ma kapitana

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o wykryciu 19 452 nowych zakażeń koronawirusem. Dla porównania tydzień temu liczba ta wynosiła 22 389. Liczba ofiar śmiertelnych w niedzielę wyniosła 65 osób.