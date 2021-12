Zobacz wideo Kiedy pierwsze małe reaktory jądrowe w Polsce? Piotr Woźny: 2029-2030 to realny termin

Nagranie opublikowano na Facebooku TPN w niedzielę. "Dziś mamy przykre przesłanie znad Morskiego Oka. Zresztą posłuchajcie sami, co leśniczy Grzegorz Bryniarski ma do powiedzenia na ten temat" - czytamy we wpisie.

Na krótkim nagraniu leśniczy pokazuje pomazany farbą lub pisakami głaz i zastanawia się, dlaczego odwiedzający park robią coś takiego.

- Moi drodzy turyści. Czasem się zastanawiam, czy język, w którym gadamy, czy po góralsku, czy po polsku, to jest w ogóle zrozumiały. Czy turyści w ogóle zdają sobie sprawę, po co tu przychodzą w Tatry czy inne góry. Po co mają kontakt z przyrodą - mówi leśniczy na nagraniu.

- Smutne i przykre jest to, że próbujemy 'upiększać' to, czego upiększać już nie potrzeba - stwierdza.