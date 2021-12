Pogoda na dziś - poniedziałek 13 grudnia. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Możliwa też gołoledź

W poniedziałek na odrobinę słońca może liczyć wyłącznie wschodnia i południowo-wschodnia część Polski. Najmniejsze zachmurzenie zapowiadane jest dla województw lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. Średnia temperatura w kraju wyniesie około 2 stopni, z czego najcieplej będzie na zachodzie. Czujność na drogach powinni zachować zwłaszcza kierowcy w zachodniej, centralnej i południowej części kraju - tam pojawią się gęste mgły i gołoledź.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak chronić psie łapki? Jak wyczyścić swoje buty? Myki dla fanów zimowego spacerowania

Prognoza pogody na 13 grudnia. Gęsta mgła i opady marznące

IMGW wydało pierwszy stopień ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Meteorolodzy ostrzegają także w ten dzień przed marznącymi opadami deszczu, które mogą spowodować gołoledź.

Pogoda na poniedziałek 13 grudnia. Ocieplenie w całym kraju

Od poniedziałku w Polsce zacznie się ocieplać. Już 13 grudnia termometry pokażą o 2-3 stopnie więcej w stosunku do poprzedniego dnia. Z kolei w drugiej połowie tygodnia, średnia temperatura w kraju wyniesie ok. 5-6 stopni.

temperatura w dzień 13.12.2021 roku Gazeta.pl

Więcej prognoz pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda. Prognoza ostrzeże IMGW - opady śniegu, mgły i gołoledź

W poniedziałek 13 grudnia w centralnej części Polski termometry pokażą ok. 0 stopni. Na południu i w województwie śląskim od -1 do 0 stopni. W dolnośląskim i opolskim ok. 2 stopni. Na zachodzie i północnym zachodzie najcieplej, czyli ok. 5 stopni. Na północy ok. 3 stopnie, z kolei na północnym wschodzie już tylko 1 stopień. Najchłodniej tego dnia będzie we wschodniej i południowo wschodniej części kraju, tam od -1 do -2 stopni.