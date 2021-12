Gdańsk. Atak nożownika w centrum miasta. W szarpaninie ucierpiał 27-latek

Policja zatrzymała już agresora, który chodził po ulicy Długiej w Gdańsku z nożem w ręku. - Policjanci około godziny 6:00 otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna atakuje przechodniów, którzy próbowali odebrać mu ostre narzędzie - powiedziała podinspektor Magdaleny Ciskiej z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w rozmowie z portalem gdansk.naszemiasto.pl.

Gdańsk. 30-latek z nożem w ręku chodził po głównej ulicy Gdańska

Wśród przechodniów, którzy interweniowali w sprawie mężczyzny z nożem, był 27-latek. W pewnym momencie 30-latek zadał mu cios w klatkę piersiową. Do zdarzenia tego doszło przy próbie odebrania mu narzędzia.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji zatrzymali 30-latka. Poszkodowany w starciu 27-latek został przewieziony do szpitala, jednak jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Co do mężczyzny, który chodził z nożem po ulicach Gdańska, to on również trafił pod opiekę lekarzy. W szpitalu zostanie on poddany badaniom na obecność środków odurzających i alkoholu.

Ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmie się gdańska policja. Zabezpieczany jest także monitoring z samego miejsca zdarzenia oraz okolic.

