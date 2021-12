40. rocznica stanu wojennego. 13 grudnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski wygłosił słynne przemówienie

w Władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Komunistyczny reżim chciał zniszczenia "Solidarności". W wojskowym zamachu stanu życie straciło kilkudziesięciu Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Legendy "Solidarności". Choć nie ma już ich z nami, to dzięki nim żyjemy w wolnej Polsce

Stan wojenny w Polsce. Na ulicach pojawili się żołnierze, czołgi i opancerzone transportery

- Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy, warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. (...) Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju - mówił generał Wojciech Jaruzelski.

Lublin. Ogromny podświetlany krzyż oślepia mieszkańców osiedla [ZDJĘCIA]

Gdy w Polsce wprowadzono stan wojenny, na ulicach miast pojawili się żołnierze oraz czołgi i transportery opancerzone. Wyłączono łączność telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji oraz godzinę policyjną. Z kolei o północy doszło do aresztowań opozycjonistów. W tamtym okresie życie straciło od 40 do 100 osób. 10 tys. obywateli zostało aresztowanych lub internowanych. Wielu Polaków zmuszono też do emigracji.

Andrzej Duda weźmie udział w 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystość odbędzie się w jednym z warszawskich muzeów

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek 13 grudnia weźmie udział w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Reuters o wizycie komisarza UE w Polsce. "Brutalnie potraktowany"

Uroczystość rozpocznie się od złożenia znicza przed tablicą upamiętniającą śp. Annę Walentynowicz. Następnie odbędzie się msza święta oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy "Zginęli za wolną Polskę 1981-1989". Podczas obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, Andrzej Duda wręczy Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości zasłużonym działaczom NSZZ "Solidarność", uczestnikom opozycji demokratycznej w PRL oraz osobom pielęgnującym pamięć o najnowszej historii Polski.