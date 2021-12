Rzeszów. Zadał partnerce 12 ciosów nożem. 42-latek przyznał się do winy i został aresztowany

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 10 grudnia w Rzeszowie. Na os. Projektant ok. godz. 6.40 przed jednym z bloków przy ul. Czudeckiej odnaleziono ciało 47-letniej mieszkanki Rzeszowa z licznymi ranami kłutymi. Zaniepokojeni sąsiedzi, którzy słyszeli wołanie o pomoc, natychmiast zawiadomili odpowiednie służby.

Rzeszów. Konkubent, który zadał partnerce 12 ciosów nożem, trafił do aresztu

- Mężczyzna usłyszał dziś zarzut zabójstwa w warunkach recydywy, ponieważ uprzednio był już karany i odbywał kary pozbawienia wolności - mówił w piątek 10 grudnia prokurator Wojciech Przybyło.

Jak podaje portal Nowiny24, konkubent zmarłej przyznał się również w całości do zarzuconego mu czynu. - Złożył obszerne wyjaśnienia, relacjonując przebieg zdarzeń i opisując jego przyczyny. Niestety, z uwagi na to, że to stanowi częściowo jego linię obrony, nie mogę ujawniać, jakie podał motywy - dodaje prokurator.

Mężczyzna z zarzutami o zabójstwo został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej. Wiele lat przebywał w więzieniu, które opuścił w lutym tego roku.

Obława w Rzeszowie. Policjanci złapali konkubenta zamordowanej kobiety

Policji bardzo szybko udało się wytypować sprawcę zabójstwa. Konkubent kobiety uciekł z miejsca zdarzenia samochodem swojej ofiary i doprowadził do kolizji na ulicy Wadowickiej. Następnie zaczął uciekać pieszo. Wówczas rozpoczęto policyjną obławę. W poszukiwaniu brał udział pies tropiący, a policjanci zablokowali drogi w okolicach osiedla Projektant w Rzeszowie.

Po dwóch godzinach udał się zatrzymać konkubenta zmarłej kobiety. Prokurator Wojciech Przybyło w rozmowie z portalem Nowiny24, wskazał, że przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że 47-latka zginęła w wyniku 12 ran kłutych," z czego jedna godząca w serce, przebijająca je, okazała się śmiertelną, gdyż doprowadziła do masywnego krwotoku".