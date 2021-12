Tragiczny wypadek w gminie Zalewo. Autem jechała rodzina z trójką dzieci, pojazd uderzył w dwa drzewa

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem w okolicach miejscowości Bajdy w woj. warmińsko-mazurskim. Auto, którym jechała pięcioosobowa rodzina, uderzyło w dwa drzewa i wpadło do rowu. Nie żyje 34-letni kierowca, dwoje dzieci trafiło do szpitala.

