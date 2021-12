Franek Broda: Wara od kobiet. Siostrzeniec premiera apeluje w sprawie nazwy ronda w Warszawie

"Czy jeśli tak strasznie to Pana boli, wolałby Pan powrotu do czasów sufrażystek i otwartej walki?" - zapytał premiera jego siostrzeniec, aktywista Franek Broda. We wpisie na Facebooku odniósł się do pomysłu, by rondo Dmowskiego w centrum Warszawy przemianować na rondo Praw Kobiet. Wcześniej Mateusz Morawiecki wezwał w tej sprawie do "opamiętania".

