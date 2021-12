Pogoda. Ostrzeżenia IMGW - opady śniegu, mgły i gołoledź. Ocieplenie nie zwiastuje białych świąt

Jak podaje portal fanipogody.pl, kolejne opadu śniegu pojawią się w weekend 11-12 grudnia w Polsce, ale ograniczą się głównie do południowo-wschodnich regionów. Z map wynika, że w kolejnych dniach incydenty śnieżne nie będą zbyt liczne, a wpływ na to ma postępujący wyż z Europy Centralnej. Zablokuje on arktyczne powietrze znad Skandynawii oraz wpłynie na brak opadów w regionie.

Pogoda na Boże Narodzenie. Ocieplenie przed świętami

Z zapowiedzi wynika, że w najbliższych dniach może przyjść ocieplenie. W przyszłym tygodniu 13-19 grudnia temperatury będą wyższe, niż w ostatnich dniach. Mróz będzie wracał tylko nocami, ale w drugiej połowie tygodnia nawet wieczorami temperatury w wielu miejscach w kraju będą dodatnie. Dotychczasowa pokrywa śnieżna także się roztopi. Brak śniegu i wyższa temperatura spowodują, że raczej nie ma zbyt wielu szans na białe święta.

Pogoda. W nocy ścisnął mróz, w Bieszczadach "śnieg po kolana"

Prognoza ostrzeżeń IMGW - każdego dnia planowane są alerty

W najbliższych dniach IMGW może wydać kilka alertów. Ostrzeżenia mogą dotyczyć gęstej mgły, opadów śniegu i gołoledzi. Jakie warunki pogodowe pojawiły się w prognozach?

Z prognozy zagrożeń na sobotę 11 grudnia wynika, że w województwie zachodniopomorskim może zostać wydany alert pierwszego stopnia dotyczący gęstej mgły. Mgła może zmniejszyć widoczność na drogach nawet do 150-200 metrów.

wynika, że w województwie zachodniopomorskim może zostać wydany alert pierwszego stopnia dotyczący gęstej mgły. Mgła może zmniejszyć widoczność na drogach nawet do 150-200 metrów. W niedzielę w województwie podkarpackim może zostać wydany alert dotyczący intensywnych opadów śniegu. Poza tym ostrzeżenie dotyczące gołoledzi prawdopodobnie obejmie województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie.

w województwie podkarpackim może zostać wydany alert dotyczący intensywnych opadów śniegu. Poza tym ostrzeżenie dotyczące gołoledzi prawdopodobnie obejmie województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. W poniedziałek 13 grudnia także można spodziewać się marznących opadów. Alerty dotyczące gołoledzi na ulicach i śliskich chodników mogą zostać wydane dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i podkarpackiego.

także można spodziewać się marznących opadów. Alerty dotyczące gołoledzi na ulicach i śliskich chodników mogą zostać wydane dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i podkarpackiego. Prognoza alertów IMGW obejmuje także wtorek. To kolejny dzień, gdzie ostrzeżenia mogą dotyczyć marznących opadów i gęstej mgły. Pierwsze z ostrzeżeń może być wydane dla Mazowsza i Podlasia. Gest mgła spodziewana jest natomiast w województwie dolnośląskim i opolskim.

