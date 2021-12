Koniec opłaty klimatycznej w Szczyrku. Sąd uchylił uchwałę miasta z powodu złego stanu powietrza

Zobacz wideo Piotr Siergiej: Od 2022 r. na Śląsku będzie kara za posiadanie "kopciucha"

Aktywista miejski i radny Katowic Patryk Białas poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych o decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku ze złym stanem powietrza Szczyrk (woj. śląskie) nie będzie mógł pobierać od turystów opłaty klimatycznej.

Szczyrk bez opłaty klimatycznej. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował

Dotychczas turystów odwiedzających Szczyrk obowiązywała opłata miejscowa w wysokości 2,30 zł za dobę. Dwa lata temu katowicki radny Patryk Białas postanowił zaskarżyć opodatkowanie w związku z notorycznie przekraczanymi normami stanu powietrza w mieście (w 2018 i 2019 roku w programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego miejscowość otrzymała kategorię C, co oznacza, że należy do obszaru, na którym występują znaczne przekroczenia stężenia niebezpiecznych dla zdrowia pyłów).

W ubiegłym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał nieprawomocne orzeczenie, przyznające aktywiście rację, jednak miasto odwołało się od wyroku. 8 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok prawomocny, z którego wynika, że Szczyrk opłatę miejscową pobiera bezprawnie - podaje Polska Agencja Prasowa.

Wcześniej na podobny ruch zdecydował się między innymi turysta z Krakowa, który w 2015 roku postanowił interweniować w sprawie opłat w Zakopanem. Miasto także od lat boryka się z problemem smogu - czytamy na stronie szczyrk.naszemiasto.pl.

Wyrok ws. opłaty klimatycznej. Radny: Jakość powietrza w polskich kurortach jest fatalna

Wyrok sądu cieszy polityka Białasa, choć jak podkreśla aktywista, "jest to radość przez łzy".

Cieszy, bo Naczelny Sąd Administracyjny przyznał mi rację, że Szczyrk łamie prawo, pobierając od turystów opłaty. Nie cieszy, bo potwierdza, że jakość powietrza w polskich kurortach jest fatalna, a wiele z nich tylko pozoruje działania antysmogowe

- przekazał radny. Jego zdaniem pobieranie opłat w mieście borykającym się z problemem smogu jest nieetyczne i nie w porządku wobec miast, które zadbały o jakość powietrza. "Jeśli miasto pobiera opłatę, nie spełniając wiążących się z nią norm, to cała idea miast uzdrowiskowych traci sens" - podkreślił.

Białas ma nadzieję, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjny zmobilizuje do działania także inne miasta Śląska - przede wszystkim do przyspieszenia działań antysmogowych, jak wprowadzenie zakazu palenia węglem. - Od pierwszego stycznia będzie obowiązywał na terenie województwa śląskiego zakaz kopciuchów starszych niż 10 lat. Natomiast nauka dostarcza dowodów, że fatalna jakość powietrza to jest efekt również spalania węgla. W związku z tym zachęcam, żeby gminy zaczęły na swoich terenach wprowadzać lokalne zakazy palenia węglem - tłumaczył w TOK FM w rozmowie z Pawłem Sulikiem.